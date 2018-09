Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Sverigedemokraterna får endnu et mandat efter rettelse

Efter at have udbedret en fejl ved et valgsted i Sverige har den rødgrønne blok nu to mandater mere end den borgerlige Alliansen og ikke kun ét mandat, som det ellers fremgik efter søndagens valg. Ét mandat er gået til Sverigedemokraterna, efter ét er blevet trukket fra Centerpartiet.

Flere børn kontakter redningslinje omkring selvmord

Antallet af opkald til Børnetelefonen fra børn og unge, der henvender sig med selvmordstanker, stiger. Det skriver Kristeligt Dagblad. Fra 2013 til 2017 modtog telefonen flere end 10.000 henvendelser om selvmordstanker fra børn og unge.

Mindst 35 døde og 100 såret i gaseksplosion i Nigeria

Mindst 35 mennesker meldes dræbt og over 100 såret, efter en gastank mandag eksploderede i Nigeria. Eksplosionen skete ved en benzinstation i byen Lafia, der er hovedstaden i delstaten Nasarawa. En lastbil var ved at tømme sin tank for gas, da den eksploderede, oplyser landets kriseberedskab.

100 migranter har mistet livet i forlis på Middelhavet

Flere end 100 migranter mistede livet på Middelhavet i en bådulykke tidligere på måneden. Heriblandt mindst 20 børn. Det oplyser Læger uden Grænser. Overlevende fortæller, at to gummibåde forlod den libyske kyst 1. september med 160 personer om bord i hver.

Nordkoreas Kim foreslår nyt møde med Trump i brev

USA's præsident, Donald Trump, har modtaget et brev fra Kim Jong-un, hvor den nordkoreanske leder foreslår endnu et møde mellem de to. Det oplyser Det Hvide Hus, der beskriver brevets indhold som 'varmt' og 'positivt'.

EU-Parlamentet vil skærpe klimamål for biler markant

Det var en god dag for klodens klima og en mindre god dag for den europæiske bilindustri, da Europa-Parlamentets miljøudvalg mandag aften var samlet til en afstemning om reduktion af CO2 fra biler. Et kompromis på 45 procents reduktion i 2030 i forhold til 2020 blev stemt igennem.

Læs mere her

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Virksomheder i flere brancher har for tiden svært ved at besætte ledige job, og problemet er selvforstærkende. En undersøgelse viser, at ansatte på underbemandede arbejdspladser ofte føler sig pressede.

Berlingske

Københavns Byret vurderer, at sagen om anklager fra Naser Khader (K), Martin Henriksen (DF) og Marcus Knuth (V) mod en kvindelig imam er så principiel, at landsretten skal afgøre grænsen for politikeres ytringsfrihed.

B.T.

Sponsoren IdHair har fyret Nicklas Bendtner som blikfang efter voldsanmeldelse mod ham. Samtidig forsvarer Bendtners kæreste ham med en udlægning af episoden, hvor den forulempede chauffør også spillede en tvivlsom rolle.

Børsen

53 danske virksomheder har fået en dyr hilsen fra Skattestyrelsen efter sidste års transfer pricing-kontroller, fordi de har sat deres interne priser forkert over for koncernselskaber i udlandet.

Ekstra Bladet

Som enæggede tvillinger har Amina og Lisa været tættere end de fleste. Det ændrede sig, da Lisa som 15-årig dræbte deres mor.

Information

Jordskredssejren til Sverigedemokraterna udeblev. Grunden er, at kun få svenskere ønsker en så stram indvandringspolitik, at Sverige ikke kan konkurrere i den globale økonomi, vurderer historiker.

Jyllands-Posten

Sverigedemokraterna vandt de fleste områder i Skåne. I Sjöbo ser partiets spidskandidat, Andreas af Geijerstam, fremgangen som et glædeligt opgør med den politiske korrekthed.

Kristeligt Dagblad

I en ny betænkning lyder anbefalingen, at religionssociologer og andre akademikere skal kunne søge præstestillinger, hvis de tager en teologisk tillægsuddannelse. Biskop ser positivt på udmeldingen.

Politiken

Storfiskere kan omgå politikernes intention om at sprede fiskeriet på flere hænder ved at leje gamle kvoter tilbage, advarer forskere og organisationer.

