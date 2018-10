Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump: Klimaforandringer er ikke et svindelnummer

USA's præsident, Donald Trump, understregede søndag, at han ikke tror, at meldingerne om klimaforandringer er et 'svindelnummer'. Det skete i et interview i programmet "60 Minutes" på tv-stationen CBS. Her siger den amerikanske præsident dog samtidig, at han ikke ved, om klimaforandringerne er menneskeskabte. Trump tilføjer, at han tror, at klimaet 'vil forandre sig tilbage igen'. »Jeg tror ikke, det er et svindelnummer. Men jeg ved ikke, om det er menneskeskabt. Én ting ved jeg: Jeg kommer ikke til at give billioner af dollar. Jeg har ikke tænkt mig at miste millioner af job,« sagde Trump.

En bedstefar og tre børnebørn dræbt til fødselsdag i Texas

Fire mænd blev lørdag dræbt og en femte person såret, da et skænderi til en børnefødselsdag i Texas udviklede sig til et skyderi. Det skriver nyhedsbureauet AP. Episoden fandt sted til en etårsfødselsdag lørdag eftermiddag i byen Taft i San Patricio County. Foreløbig er en 20-årig mand anholdt i sagen. Mandens 37-årige far er også i politiets søgelys, men er endnu ikke anholdt.

Redningsarbejdere bjærger ni lig fra bjerg i Nepal

Det lykkedes søndag redningsarbejdere at bjærge ligene af fem sydkoreanske bjergbestigere og deres fire nepalesiske guider. Det skriver nyhedsbureauet AP. Alle ni omkom under en voldsom snestorm, der fredag aften ramte deres lejr ved det nepalesiske bjerg Gurja Himal. Det er ifølge nyhedsbureauet AFP en af de værste bjergbestigningsulykker i Nepal de seneste år.

Redningshelikopter i Nepal. Foto: PRAKASH MATHEMA Vis mere Redningshelikopter i Nepal. Foto: PRAKASH MATHEMA

Syv ud af ti danskere bliver kontaktet af it-kriminelle

Mails med besked om, at man har vundet en stor præmie. Sms'er om restpenge fra Skat. Opkald, hvor en it-supporter fortæller, at der er fejl på ens computer. Eksemplerne på it-svindel er mange, men ifølge en undersøgelse fra Microsoft er forbrugere globalt blevet bedre til at gennemskue, hvornår der er tale om snyd. Sådan ser det desværre ikke ud i Danmark, hvor tre procentpoint flere danskere det seneste år har mistet penge til it-kriminalitet sammenlignet med 2016. Syv procent af danskerne har således fået franarret penge.

Boris Johnson: Vi må svare igen på EU's bøllemetoder

Den tidligere britiske udenrigsminister Boris Johnson siger, at EU behandler Storbritannien med 'ligefrem foragt'. Det fremgår af udtalelser, hvor Johnson samtidig igen markerer, at han er uenig med premierminister Theresa Mays linje i forhandlingerne med EU.

Boris Johnson. Foto: WILL OLIVER Vis mere Boris Johnson. Foto: WILL OLIVER

Tyskland ønsker asylaftale med Danmark

Tyskland har sendt et udkast til en aftale med Danmark, der skal smidiggøre behandlingen af asylansøgere efter Dublin-forordningen. Det skriver Kristeligt Dagblad. Forslaget udspringer af tvisten mellem den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, og forbundskansler Angela Merkel.

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

Forsker afliver endnu en myte om landdistrikterne: Folk er i arbejde. Det er ikke sandt, at der er flest ledige i de mindre byer. Faktisk er storbyerne hårdest ramt af ledighed, konkluderer forsker.

Berlingske

Tre af landets førende erhvervsorganisationer langer nu kraftigt ud mod politikerne på Christiansborg for at være ”populistiske” og mangle mod til skattelettelser og reformer, der øger udbuddet af arbejdskraft.

B.T.

Prins Christian fylder i dag 13 år, og dermed er der igen en teenager at finde på Amalienborg. Men Christians ungdomsår bliver næppe lige så vilde som kronprins Frederiks.

Kronprins Frederik og prins Christian. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprins Frederik og prins Christian. Foto: Mads Claus Rasmussen

Børsen

En udmarvende priskrig på syge- og ulykkesforsikringer giver store økonomiske udfordringer for pensionsselskaberne. Værst ser det ud for Danica, der på 18 måneder har tabt 1,5 milliarder kroner.

Ekstra Bladet

Alzheimers rammer også yngre. Men det ved de færreste. Derfor kom det som et kæmpe chok for 48-årige Ditte, der er mor til tre, da hun fik den omvæltende diagnose Alzheimers.

Finans

Den hovedmistænkte i alletiders største sag om skattesvindel, Sanjay Shah, er blevet idømt to års fængsel i en straffesag om en dækningsløs check i Dubai. Han efterforskes netop nu af myndigheder i flere lande.

Information

De mægtige i mange magtrelationer skal se sig over skulderen fra nu af. Sådan kan det føles efter et år med offentliggørelser af krænkelser under #MeToo. Men fremtiden kræver nye strategier, mener kulturredaktør i en leder på avisens forside.

Jyllands-Posten

Efter at have sparet milliarder på vejprojekter og dermed sendt milliarder tilbage til statskassen, skal det effektive Vejdirektorat nu stå for at bygge milliardopgaver i form af et universitet, sygehuse og togbro.

ARKIVFOTO. Foto: Dennis Lehmann Vis mere ARKIVFOTO. Foto: Dennis Lehmann

Kristeligt Dagblad

Der er et hul lidt til højre for midten i dansk politik, som teoretisk kunne give plads til Kristendemokraterne i Folketinget. Men partiet døjer med at placere sig tydeligt, især i værdidebatten.

Politiken

Skatteminister Karsen Lauritzen (V) vil have hårdere domme til økonomisk kriminelle og specialiserede domstole til at dømme i komplicerede sager om skattesvindel og økonomisk kriminalitet.

