Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Amerikansk terrorliste krænker mistænktes rettigheder

En regeringsdatabase med navne på personer identificeret som "kendte eller mistænkte terrorister" krænker de pågældende personers forfatningsmæssige rettigheder. Det har en føderal dommer i den amerikanske delstat Virginia afgjort onsdag, skriver The New York Times.

Wozniackis banekvinde i US Open er i semifinalen

Bianca Andreescu fra Canada er som den første teenager i ti år i en semifinale ved US Open i tennis. I kvartfinalen natten til torsdag dansk tid besejrede den 19-årige canadier Belgiens Elise Mertens med cifrene 3-6, 6-2, 6-3.

Trump hånet for overtegnet kort

I Det Ovale Værelse ved frokosttid onsdag afholdt USA's præsident, Donald Trump, en kort orientering om orkanen Dorian. Her fremviste Trump et kort fra USA's Nationale Orkancenter (NHC) fra 29. august over Dorians bane mod USA, men på kortet havde nogen forlænget Dorians bane med en sprittusch - som ikke var på det oprindelige vejrkort - så orkanen så ud til at ramme staten Alabama.

Trump bliver hånet på sociale medier efter at have fremvist et vejrkort, der er blevet ændret med sprittusch. Foto: ERIN SCOTT Vis mere Trump bliver hånet på sociale medier efter at have fremvist et vejrkort, der er blevet ændret med sprittusch. Foto: ERIN SCOTT

Bangkok er for fjerde år i træk verdens mest besøgte by

Bangkok topper for fjerde år i træk en liste over byer med flest internationale besøgende. Det viser en årlig undersøgelse fra det amerikanske betalingskortfirma Mastercard ifølge flere medier. Med næsten 23 millioner udenlandske gæster i 2018 lægger Thailands hovedstad Paris og London bag sig, som er henholdsvis nummer to og tre med lidt over 19 millioner besøgende.

Dykkere bjærger 33 lig efter bådbrand ud for Californien

Dykkere har bjærget 33 lig efter en voldsom brand om bord på en båd ud for Californiens kyst natten til mandag. En person savnes stadig. Det oplyser politiet i Santa Barbara County onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

En person savnes stadig, efter at en dykkerbåd brød i brand natten til mandag, mens mange lå under dæk og sov. Foto: MARIO TAMA Vis mere En person savnes stadig, efter at en dykkerbåd brød i brand natten til mandag, mens mange lå under dæk og sov. Foto: MARIO TAMA

USA forsøgte at bestikke kaptajn på iransk olietanker

USA tilbød kaptajnen på et iransk olietankskib "millioner af dollar", hvis han sørgede for, at skibet anløb et land, som på vegne af USA ville beslaglægge skibet. Det skriver Financial Times. Avisen henviser til mails fra det amerikanske udenrigsministerium til kaptajnen Akhilesh Kumar.

