Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump frygter at blive lokket i fælde i afhøring

USA's præsident, Donald Trump, er bange for, at hans udtalelser i forbindelse med en eventuel afhøring i Robert Muellers Ruslands-undersøgelse vil blive brugt imod ham. Det siger han mandag i et interview med nyhedsbureauet Reuters. »Selv hvis jeg siger sandheden, så gør det mig til en løgner. Det går ikke,« siger præsidenten blandt andet. Dermed er præsidenten helt på linje med sin advokat - tidligere New York-borgmester Rudy Giuliani. Han advarede i weekenden Trump mod at forklare sig under ed på grund af faren for at 'gå i en fælde og begå mened'.

Colombia redder 49 sexslaver i underjordiske natklubber

49 kvinder er blevet reddet fra sexslaveri i turistbyen Cartagena i Colombia. Kvinderne blev smuglet gennem underjordiske tunneler for at arbejde som sexslaver på natklubber. Det oplyser den colombianske anklagemyndighed. Ofrene tæller 26 kvinder fra Colombia og 23 kvinder fra Venezuela.

Amerikanske rocklegender slår Michael Jacksons albumrekord

Det amerikanske rockband The Eagles kan nu prale af at have det bedst sælgende album nogensinde i USA. Bandets opsamlingsalbum 'Their Greatest Hits 1971-1975' er således officielt gået 38 gange platin - svarende til 38 millioner solgte album. Det viser tal fra forbundet for USA's pladeindustri (RIAA). Dermed overgår pladen Michael Jacksons 'Thriller', der er gået 33 gange platin. På tredjepladsen ligger et andet album fra The Eagles, 'Hotel California' fra 1977, der er gået 26 gange platin.

ARKIVFOTO af The Eagles. Foto: David McNew Vis mere ARKIVFOTO af The Eagles. Foto: David McNew

Storbritannien beder EU om at straffe Rusland hårdere

EU bør følge i amerikanernes fodspor og indføre hårde sanktioner mod Rusland som følge af et formodet russisk giftgasangreb i Storbritannien . Opfordringen kommer fra den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, der tirsdag holder tale i Washington.

Våbenklædt svensk politiker erklærer krig mod avis

Politikeren Hanif Bali fra Sveriges største borgerlige parti, Moderaterna, har overskredet alle grænser, efter at han har lagt to kontroversielle billeder på Instagram, hvor han erklærer krig mod Dagens Nyheter. Det siger Sveriges statsminister, Stefan Löfven.

Socialdemokratiet vil oprette nærhospitaler

De seneste ti år er der lukket 25 lokale sygehuse rundt omkring i Danmark. Det vil Socialdemokratiet lave om på. Partiets formand, Mette Frederiksen, går til valg på at oprette såkaldte nærhospitaler rundt omkring i landet.

Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen. Foto: Søren Bidstrup

Dagens avisforsider

Berlingske

Hvis De Radikale skal pege på Mette Frederiksen som landets nye statsminister efter et valg, kræver det en skriftlig aftale mellem de to partier om alt fra udlændingepolitik til økonomisk politik. Ellers vil partiet trække sin støtte og aktivt bekæmpe, at S-formanden bliver statsminister, siger Morten Østergaard.

B.T.

Et traditionsrigt cykelløb i Nordsjælland fik lørdag kæden til at springe af for den temperamentsfulde rigmand og hofjægermester Christian Kjær. På en smal vej nægtede Kjær at respektere anvisningerne fra løbets trafikofficials. Da to af dem stillede sig ud foran rigmandens bil, blev de med lav fart påkørt af rigmandens blå Tesla.

Christian Kjær. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Christian Kjær. Foto: Ida Marie Odgaard

Børsen

Familierne bag industrisucceserne Danfoss og Radiometer har investeret 500 millioner kroner i MC2 Therapeutics, der inden for to år kan være på markedet med en potentiel rival til Leo Pharmas milliardsællert på psoriasisområdet.

Ekstra Bladet

En flirt mellem en kvindelig fængselsbetjent og den drabsdømte ubådsbygger Peter Madsen har fået store konsekvenser. Fængselsbetjenten, der er mor til to drenge, har sagt sit job op, fordi hun ikke vil stoppe sin kontakt med Peter Madsen.

ARKIVFOTO af Peter Madsen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere ARKIVFOTO af Peter Madsen. Foto: Ida Marie Odgaard

Information

Det er 50 år siden, Sovjetunionen invaderede Tjekkoslovakiet for at stoppe den demokratiske reformproces i landet. Verden så chokeret til, og den danske venstrefløj blev tvunget til at tage afgørende stilling til stalinismen.

Jyllands-Posten

De Radikales leder vil forhindre, at Socialdemokratiet danner en ny regering, hvis ikke der på forhånd ligger en politisk aftale, hvor S tager et opgør med partiets egne løfter. Socialdemokratiet skal skifte kurs og acceptere mere udenlandsk arbejdskraft, lyder det blandt andet fra Morten Østergaard.

Morten Østergaard. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Morten Østergaard. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Kristeligt Dagblad

Politisk ønske om at gøre håndtryk til forudsætning for statsborgerskab er seneste eksempel på, at noget umiddelbart banalt bliver genstand for en større værdidebat. En problematisk udvikling, mener lektor i filosofi, mens sognepræst og folketingspolitiker ser det som relevant og vigtigt.

Politiken

En ny analyse viser, at børn af akademikere vælger matematik, fysik og kemi på højeste niveau i gymnasiet, mens børn af forældre med ingen eller kort uddannelse vælger sprogfag og biologi. Det kræver ændringer i skolen at få flere til at vælge naturfag.

