Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump efter Muellers høring: En god dag for Republikanerne

USA's præsident, Donald Trump, erklærer sig selv for renset efter særlig anklager Robert Muellers vidneudsagn for Kongressen onsdag. Trump kalder det en 'ødelæggende' dag for Demokraterne, som ifølge ham har blotlagt Rusland-efterforskningen som en årelang 'heksejagt'. »Vi havde en god dag i dag,« siger Trump ifølge The New York Times og fortsætter: »Dette var en ødelæggende dag for Demokraterne. Demokraterne havde ingenting. Og nu har de mindre end ingenting. Jeg tror, de kommer til at tabe valget i 2020 meget stort.«

Læs mere her

Sydkorea: Nordkorea har affyret to missiler ud over havet

Nordkorea har tidligt torsdag morgen lokal tid affyret to kortdistancemissiler fra Wonsan-området. Missilerne fløj omkring 430 kilometer og nåede en højde på 50 kilometer, inden de faldt ned i Det Japanske Hav. Det oplyser en embedsmand fra det sydkoreanske militær ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Læs mere her

Putin-kritiker fængslet i 30 dage for at opfordre til protest

Aleksej Navalnyj, der er russisk oppositionsleder og stor kritiker af Ruslands præsident, Vladimir Putin, er onsdag blevet fængslet i 30 dage. Fængslingen sker med påstand om, at Navalnyj har opfordret til en uautoriseret demonstration i Moskva på lørdag, oplyser hans talskvinde Kira Yarmysh. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Læs mere her

Martin Braithwaite skifter permanent til Leganes

Den danske landsholdsspiller i fodbold Martin Braithwaite har skrevet kontrakt med Leganes i Spanien. Det oplyser hans hidtidige klub, Middlesbrough, samt Leganes i tweets sent onsdag aften. I foråret var Braithwaite udlejet til netop Leganes, hvor han scorede fem mål i 21 kampe.

Læs mere her

Trump bruger veto til at holde liv i våbensalg til saudiere

USA's præsident, Donald Trump, har nedlagt veto mod en beslutning om at blokere for et våbensalg til Saudi-Arabien. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Onsdag i sidste uge stemte Repræsentanternes Hus stik imod præsidentens ønske for at blokere for et amerikansk våbensalg for milliarder af dollar til Saudi-Arabien. Trump, som har arbejdet for at knytte tættere bånd til Saudi-Arabien, havde på forhånd varslet, at han ville nedlægge veto mod beslutningen.

Læs mere her

Endnu en dansker skuffer ved VM i svømning i Sydkorea

Den danske svømmer Signe Bro formåede ikke at kvalificere sig til semifinalen i 100 meter fri ved VM på langbane i Sydkorea. I de indledende heats natten til torsdag dansk tid svømmede Signe Bro sig til en placering som nummer 33 ud af 93 deltagere. Kun de 16 hurtigste går videre til semifinalerne.

Læs mere her