Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump afviser at lade FBI undersøge drab på saudisk journalist

USA's præsident, Donald Trump, afviser at lade det amerikanske forbundspoliti, FBI, undersøge drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi. Det siger Trump i tv-programmet 'Meet the Press' søndag, skriver nyhedsbureauet dpa. Det er FN, der har anmodet FBI om at indlede en efterforskning af drabet på den regimekritiske journalist.

Grønlandsfoto viser ikke klimakrise men almindeligt forår

I løbet af den seneste uge er et fotografi af en hundeslæde, der kører gennem smeltevand på en fjord ved Thule i det nordvestlige Grønland, gået verden rundt. Men det opsigtsvækkende billede, der af flere er blevet brugt som et eksempel på voldsomme klimaforandringer, viser faktisk et helt almindeligt vejrfænomen i Nordgrønland. Det fortæller en forsker og flere lokale indbyggere til Berlingske. »Det sker altid,« siger Apollo Mathiassen, som er fanger og kommunalpolitiker for Siumut i Avannaata Kommunia.

Billedet fra Grønland blev taget af Steffen M. Olsen, PhD hos DMI. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Billedet fra Grønland blev taget af Steffen M. Olsen, PhD hos DMI. Foto: Asger Ladefoged

Mindst 24 er dræbt i bygningskollaps i cambodjansk badeby

24 personer blev dræbt, da en bygning, der var under opførelse, tidligt lørdag kollapsede i den cambodjanske badeby Sihanoukville. Yderligere er flere end 20 andre sårede. Sådan lyder meldingen tidligt mandag morgen dansk tid, hvor redningsarbejdere kæmper med at finde savnede arbejdere, som frygtes fanget under murbrokkerne.

Australien henter børn af dræbte IS-krigere hjem fra Syrien

Otte australske børn af forældre, som for år tilbage sluttede sig til den ekstremistiske bevægelse Islamisk Stat (IS) i Syrien, er blevet hentet ud af flygtningelejre i landet og forventes snart at være tilbage i Australien. Børnene blev natten til søndag australsk tid bragt fra Syrien over grænsen til den kurdiskdominerede del af Irak, hvor australske embedsfolk stod klar til at tage sig af dem. Det skriver The Sydney Morning Herald og flere andre medier mandag.

Ærgrer sig over kostbar dommerfejl

Danmark skulle bruge en sejr på tre mål over Serbien for at holde sig inde i turneringen ved U21-EM, men det blev kun til en sejr på 2-0. Danskerne havde dog bolden i nettet til 3-0 i anden halvleg, men en regulær fejl af dommeren betød et annulleret mål. »Det er ikke dommerens skyld, vi ikke går videre. Men vi er selvfølgelig ikke tilfredse med situationen (omkring 3-0-scoringen, red.) Der skete jo det, at han fløjtede for offside, og det viste sig, at det var forkert. Men han fløjtede, før bolden var inde, og når han gjorde det, så kunne han jo ikke dømme mål efterfølgende,« siger landstræner Niels Frederiksen.

Tysk kulgigant vil retsforfølge klimaaktivister efter protest

Den tyske kul- og energiproducent RWE vil retsforfølge hundredvis af klimaaktivister efter en protest lørdag, hvor aktivisterne besatte Garzweiler-kulminen godt 40 kilometer vest for Köln. Det oplyser RWE søndag. Omkring 1000 klimaaktivister brød lørdag aften gennem politiblokader og stormede Garzweiler-minen, der er en af Tysklands største kulminer.

