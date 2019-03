Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

To gerningsmænd knivstikker tilfældig mand i ryggen i København

Et skænderi mellem en tilfældig borger og to unge mænd udviklede sig sent søndag aften til et knivstikkeri. Det oplyser Københavns Politi. »Der er tale om en situation, hvor en almindelig borger kommer op at skændes med to mænd. Det er et tilfældigt opstået skænderi, der udvikler sig voldsomt, da de to gerningsmænd pludselig går amok på ham,« fortæller efterforskningsleder Søren Lauritsen til Ritzau. Ofret, en mand på omkring 30 år, blev ramt af flere knivstik i ryggen. Han er udskrevet igen.

Kvinde tiltalt for giftdrab på Kim Jong-uns halvbror løsladt

En 26-årig indonesisk kvinde tiltalt for at stå bag et giftdrab på Nordkoreas leder Kim Jong-uns halvbror er mandag blevet løsladt. Det oplyser en indonesisk dommer, skriver nyhedsbureauet AFP. »Siti Aisyah er fri. Hun kan gå nu,« lyder det fra dommeren. Løsladelsen er højst usædvanlig. Siti Aishah og den 30-årige Doan Thi Huon fra Vietnam har indtil nu været anklaget for at have smurt nervegiften VX i Kim Jong-nams ansigt i lufthavnen i Kuala Lumpur den 13. februar i 2017. Kim Jong-nam døde af giften 20 minutter senere.

ARKIVFOTO af Kim Jong-un. Foto: JORGE SILVA Vis mere ARKIVFOTO af Kim Jong-un. Foto: JORGE SILVA

Amnesty: Militssoldater har voldtaget børn på otte år i Yemen

Børn helt ned til otte år har været udsat for seksuelle overgreb og voldtægter i en belejret by i det krigshærgede Yemen. Det vurderer menneskeretsorganisationen Amnesty International. Amnesty siger mandag, at organisationen har dokumenterede beviser på voldtægter af tre drenge og et seksuelt overgreb begået mod en fjerde dreng. Militssoldater skal være blandt de mistænke gerningsmænd.

Juan Guaidó vil erklære undtagelsestilstand i Venezuela

Venezuelas oppositionsleder og selvudråbte præsident, Juan Guaidó, vil mandag anmode landets lovgivende forsamling om at erklære "undtagelsestilstand". Det oplyser han søndag ifølge nyhedsbureauet AFP. På den måde forsøger Guaidó at få leveret den internationale nødhjælp, der står klar ved grænserne, til Venezuelas hårdt prøvede befolkning.

Juan Guaido. Foto: MATIAS DELACROIX Vis mere Juan Guaido. Foto: MATIAS DELACROIX

Serena Williams opgiver at fuldføre kamp i Indian Wells

Den amerikanske tennisstjerne Serena Williams måtte søndag opgive at fuldføre sin kamp i tredje runde af WTA-turneringen i Indian Wells. Williams havde tabt første sæt mod Garbiñe Muguruza fra Spanien med 3-6 og var bagud 0-1 i andet sæt, da hun valgte at trække sig, skriver Reuters.

Kina suspenderer flyvninger med katastroferamt Boeing-model

Søndagens flykatastrofe i Etiopien får nu konsekvenser for de kinesiske luftfartsselskaber, som har fly af typen Boeing 737 Max 8. Kinas myndighed for civil luftfart oplyser mandag, at det har beordret alle landets luftfartsselskaber til midlertidigt at holde fly af denne type på jorden.

