Nattens nyheder

To mænd dræbt og fire såret under skuddrama i Malmø

To personer blev mandag aften dræbt af skud foran en internetcafé i Malmø. Det oplyser svensk politi. Der er tale om to mænd på henholdsvis 18 og 29 år. Ud over de to dræbte blev fire personer såret under skyderiet, der fandt sted omkring klokken otte om aftenen.

Politikere er klar til at ændre i optagesystem til studier

Når kommende studerende søger ind på en videregående uddannelse, skal de ikke længere kun vurderes på deres karaktergennemsnit. Sådan lyder et forslag, som rektorer og Dansk Erhverv står bag, og som får opbakning i flere partier, skriver Politiken.

Flere danskere solskoldes på solferien

Antallet af danskere, der vender hjem fra en solferie med en kedelig solskoldning i bagagen, er steget markant. I 2012 blev 27 pct. solskoldet på ferien, men i 2017 var det tal steget til 37 pct. Bekymrende, lyder det i en pressemeddelelse fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne.

Trump truer Kina med nye toldsatser for 200 milliarder

USA's præsident, Donald Trump, truer med at hæve tolden på kinesiske varer med yderligere ti procent. Præsidenten siger, at han har anmodet landets handelsministerium om at finde de kinesiske produkter, der er bedst egnede til de nye toldsatser, for i alt 200 milliarder dollar.

Danske arkitekter skal tegne nyt milliarddyrt norsk museum

Det danske arkitektfirma Henning Larsen skal tegne et stort museum i den nordnorske by Tromsø til en værdi af knap 1,2 milliarder danske kroner. Firmaet har vundet en konkurrence i Norge. Kontrakten er vundet i samarbejde med lokale Borealis Arkitekter.

USA og Sydkorea aflyser storstilet militærøvelse i august

USA og Sydkorea er blevet enige om at udskyde den fælles militærøvelse 'Ulchi Freedom Guardian', der skulle have fundet sted i august. En talsmand for Det Hvide Hus udtaler, at øvelsen er udskudt, 'så længe Nordkorea handler i god tro'.

Dagens avisforsider

Berlingske

Ny analyse viser, at stadig flere brancher har voksende problemer med at rekruttere ansatte. ”Hvis der stod 15 ingeniører uden for døren i morgen, så havde vi et job til dem, siger direktør i stort elektronikfirma.

B.T.

Sundhedsstyrelsen slår i en ny rapport fast, at fysisk træning har en positiv effekt på 28 udbredte sygdomme.

Børsen

Investeringsdirektør i MP Pension Anders Schelde, der har 115 milliarder kroner under forvaltning, mener ikke, at danske selskaber har lagt sig nok i selen for at få flere kvinder på direktionsgangen.

Ekstra Bladet

En 54-årig tiltalt i en drabssag fra en campingplads ved Vejers bød på kaffe i sin campingvogn, få minutter efter at han ifølge tiltalen havde dræbt en 64-årig mand 24. maj sidste år.

Information

CSU har givet Angela Merkel et asylpolitisk ultimatum med frist til næste uges EU-topmøde. Men CSU har ikke tænkt partiets Orbán-inspirerede politik til ende, mener ekspert i migration og asylspørgsmål.

Jyllands-Posten

Et EU-kompromis vil give adgang til danske dagpenge efter en måned i Danmark. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) erkender, at det er et nederlag.

Kristeligt Dagblad

Medmindre Tysklands kansler på 14 dage kan overbevise EU-landene om en fælles asylpolitik, vil den tyske indenrigsminister på egen hånd indføre streng tysk grænsekontrol, og det kan splitte regeringen.

Politiken

Regeringens energiudspil indeholder grønne tal, men tal fra et fortroligt forhandlingsnotat viser, at den samlede udledning af CO2 alligevel kan stige fem-ti procent frem til 2030.

