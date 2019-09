Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Superorkanen Dorian går i land og hærger Bahamas

Orkanen Dorian er i nat dansk tid gået i land i Bahamas og har forårsaget massive ødelæggelser. Kategori 5-orkanen har væltet biler, ødelagt strømforsyninger og oversvømmet vigtig infrastruktur i østaten.

I en række amerikanske delstater har man igangsat evakueringer i forbindelse med orkanen Dorian, der i øjeblikket hærger østaten Bahamas. Her ses indbyggere i Cocoa Beach, der er i færd med at opsætte barrikader. Ricardo Arduengo/Ritzau Scanpix Vis mere I en række amerikanske delstater har man igangsat evakueringer i forbindelse med orkanen Dorian, der i øjeblikket hærger østaten Bahamas. Her ses indbyggere i Cocoa Beach, der er i færd med at opsætte barrikader. Ricardo Arduengo/Ritzau Scanpix

Merkels alliance bløder stemmer til AfD ved tyske delstatsvalg

Højrefløjspartiet Alternative für Deutschland (AfD) går markant frem ved delstatsvalg i både Brandenburg og Sachsen. I begge de to tyske delstater, hvor der var valg søndag, er det indvandringskritiske parti blevet næststørst, viser de endelige resultater.

Andreas Kalbitz (i midten), der er AfD's topkandidat i Brandenburg, vinker fra scenen, efter at de første valgstedsmålinger søndag klokken 18 peger i retning af, at partiet får en pæn fremgang. Odd Andersen/Ritzau Scanpix Vis mere Andreas Kalbitz (i midten), der er AfD's topkandidat i Brandenburg, vinker fra scenen, efter at de første valgstedsmålinger søndag klokken 18 peger i retning af, at partiet får en pæn fremgang. Odd Andersen/Ritzau Scanpix

Demonstranter blokerer togstationer under protest i Hongkong

De massive folkelige protester i Hongkong er nu gået ind i deres 14. uge, og mandag morgen har flere hundreder sortklædte demonstranter blokeret flere togstationer i storbyen. Det har ført til store forsinkelser midt i myldretiden.

Italiens premierminister forventer ny regering senest onsdag

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, forventer at have afsluttet regeringsforhandlingerne onsdag. Det sagde han søndag aften på et pressemøde, efter at de to partier Femstjernebevægelsen og Det Demokratiske Parti (PD) i weekenden har forhandlet.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, vil danne regering mellem de to partier Femstjernebevægelsen og Demokratisk Parti. (Arkivfoto.) Ciro De Luca/Reuters Vis mere Italiens premierminister, Giuseppe Conte, vil danne regering mellem de to partier Femstjernebevægelsen og Demokratisk Parti. (Arkivfoto.) Ciro De Luca/Reuters

Regeringen vil forbyde farlige stoffer i bagepapir

Fluorstoffer er ifølge flere danske forskere og organisationer meget skadelige, og derfor vil regeringen forbyde stofferne i mademballage. Det skriver Politiken.

Flere er dræbt under nyt Taliban-angreb i Afghanistan

Taliban-bevægelsen har for anden gang på to dage angrebet en større by i Afghanistan. Flere civile og politifolk meldes dræbt under søndagens angreb. Imens fortsætter fredsforhandlinger mellem Taliban og USA i Doha.

