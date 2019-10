Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Fire gange så mange overlever hjertestop i dag som i 2001

Siden 2001 er der sket en firedobling i antallet af folk, der overlever et hjertestop. Der er samtidig sket en firedobling i antallet af folk, der hjælper, hvis de ser, at en person er ramt af et hjertestop. Det viser en rapport fra Dansk Råd for Genoplivning og Trygfonden.

https://www.bt.dk/samfund/fire-gange-saa-mange-overlever-hjertestop-i-dag-som-i-2001Læs mere her.

Storbrand i Notre Dame skal laves til en tv-serie

Den dramatiske storbrand, der i foråret ramte katedralen Notre Dame i Frankrigs hovedstad, Paris, skal laves til en tv-serie. Det skriver det amerikanske medie Variety. Det franske produktionsselskab Pathé vil i samarbejde med det britiske tv-selskab Moonriver og Vendome Group lave en miniserie om branden, der ramte Notre Dame 15. april.

Læs mere her.

Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT

Demokrater og republikanere går sammen om fordømmelse af Trump

Demokratiske og republikanske kongresmedlemmer går sammen om en fælles udtalelse, der fordømmer Donald Trumps tilbagetrækning fra Syrien. Fordømmelsen blev annonceret kort efter midnat onsdag dansk tid af formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi.

Læs mere her.

15 personer er blevet dræbt i en skudveksling i Mexico

15 personer er blevet dræbt i en skudveksling i Mexico. Det oplyser de lokale myndigheder natten til onsdag dansk tid. Der er tale om en skudveksling mellem militæret og personer, der mistænkes for at være medlemmer af organiserede kriminelle grupper. Blandt de 15 dræbte er en soldat.

Læs mere her.

Joe Bidens søn forsvarer sine forretninger i udlandet

Tidligere vicepræsident Joe Bidens søn, Hunter Biden, forsvarer i et interview med ABC News sit tidligere arbejde i udlandet, som denne måned har været til stor debat i USA. Han indrømmer dog samtidig, at han har udvist "dårlig dømmekraft", da han med sine forretninger i udlandet har gjort sig sårbar over for politiske angreb.

Læs mere her.

Foto: Jonathan Ernst

Amerikansk støtte til Hongkong-demonstranter forarger Kina

Kina beder Repræsentanters Hus i USA om at ikke at blande sig i protesterne i Hongkong, hvor et utal af prodemokratiske demonstranter de seneste måneder er gået på gaden. Det skriver flere internationale nyhedsbureauer. Herunder AFP. Meldingen kommer, efter at der i det ene kammer af Kongressen blev givet grønt lys til et lovforslag omhandlende Hong Kong.

Læs mere her.