Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Forgiftet britisk par ramt af samme nervegift som eksspion

Et britisk par i 40'erne fra den sydengelske by Amesbury er blevet udsat for den samme gift, som blev brugt mod den russiske eksspion Sergej Skripal i marts, oplyser britisk antiterrorpoliti. Det vides ikke, hvordan de to, der er i kritisk tilstand, er kommet i kontakt med den russiske nervegift.

Skadet Cavani misser formentlig VM-kvartfinale

Uruguays stjerneangriber fra Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, går med al sandsynlighed glip af fredagens VM-kvartfinale mod Frankrig på grund af en lægskade, skriver Ritzau. Onsdag publicerede Uruguays Fodboldforbund (UFA) billeder fra træningen, hvor Cavani var fraværende på grund af den skade, han pådrog sig i ottendedelsfinalen, hvor Uruguay slog Portugal 2-1 på Cavanis scoringer.

Ekstrem varme koster 17 livet i det østlige Canada

En hedebølge i den canadiske provins Quebec fortsætter med at koste menneskeliv. Mindst 17 personer er således døde i forbindelse med den ekstreme varme. Alene i Quebecs hovedstad, Montreal, er 12 mennesker bekræftet omkommet.

Rugemødre skal redde udrydningstruet næsehorn

Den særlige nordlige art af det hvide næsehorn er formelt udryddet, efter at den sidste han døde i et reservat i Kenya i marts. Men tyske forskere håber, at de kan forhindre artens udryddelse ved hjælp af en ny metode, hvor de får befrugtede næsehornsæg til at gro i reagensglas.

Mandlige jurister tjener ni millioner mere end kvindelige

De kvinder, som torsdag søger ind på jura på universitetet, kan se frem til et liv med ni millioner kroner mindre end deres mandlige studiekammerater. Uligheden er i millionklassen inden for 39 af 44 uddannelsesområder, der er undersøgt af Institut for Menneskerettigheder og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Danmark har fået sværere ved at sende asylansøgere tilbage

Det er blevet sværere for Danmark at sende afviste asylansøgere tilbage til andre europæiske lande, hvor de tidligere er blevet registreret. Det viser tal fra Udlændingestyrelsen ifølge Kristeligt Dagblad.

Dagens avisforsider

Berlingske

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) vil bede Finanstilsynet opgøre omfanget af hvidvaskskandalen i Danske Bank efter nye afsløringer. Samtidig oplyser han, at Finanstilsynet vurderer de nye oplysninger i sagen.

B.T.

Bjarne Riis fortæller om næste skridt i jagten på et nyt storhold i international cykelsport. Han vil vinde Tour de France med Jakob Fuglsang, fortæller han.

Børsen

Finanstilsynet åbner en ny undersøgelse af Danske Banks estiske hvidvasksag, fordi omfanget er større end hidtil kendt. Estiske myndigheder afviste dog at efterforske sagen allerede i 2017.

Ekstra Bladet

Danske Bank står i den største hvidvaskskandale i danmarkshistorien. En skandale, der startede i topchef Thomas Borgens afdeling i Estland. Imens triller millionerne ned i hans lønningspose.

Information

Regeringen vil have EU til at tegne vejen til Parisaftalens klimamål. Men vil den også tegne Danmarks vej?

Jyllands-Posten

Staten spilder penge på undersøgelser af forsøg med behandling af overvægtige børn, siger læger.

Kristeligt Dagblad

Problemet med vandrende asylansøgere findes også i Danmark, og udfordringen bliver større, viser tal. Venstre er åben for at se på, hvordan man kan undgå "asylshopping".

Politiken

Efter fire år siger Politikens korrespondent farvel til USA. Som sin sidste opgave pakker han bilen og rejser ud for at leve blandt den hvide arbejderklasse, der med valget af Trump udløste en politisk revolution i deres land.

