Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Søren Pind afslører indhold af møde mellem PET og FBI-chef

En passage i Søren Pinds bog 'Frie ord' kan vise sig at blive problematisk for den tidligere justitsminister og Venstre-politiker. Det skriver Politiken torsdag. Pind refererer og citerer direkte fra et møde med det amerikanske forbundspoliti (FBI) i USA i 2015. Her var emnet Politiets Efterretningstjenestes (PET) samarbejde med FBI om efterforskning af syrienkrigere.

Pilen peger på Støjberg som næstformand før V-landsmøde

Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby (V) har siden sidste uge rejst landet rundt og været i valgkamp om, hvem der skal være næstformand i Venstre. I en rundspørge til 1149 medlemmer af Venstres bagland er der klar opbakning til Støjberg. 234 personer har svaret Ritzau, og 135 foretrækker Støjberg, mens 46 hellere ser Trane som ny næstformand. 34 svarer 'ved ikke'. Dermed er rundspørgen ikke repræsentativ, men kan give en indikator, inden der stemmes lørdag på det ekstraordinære landsmøde.

Mand genoplivet efter arbejdsulykke med palleløfter

En mand er onsdag blevet genoplivet efter en arbejdsulykke i Priorparken i Brøndby. Det oplyser vagtchef Lars Jørgensen ved Københavns Vestegns Politi. »Manden har stået på en elektrisk palleløfter og er kommet i klemme mellem den og en stor, kraftig industrireol. Han sidder ubehjælpsomt fast og får så hjertestop. Vi får ham genoplivet, og han ligger nu på traumecenter,« siger han.

Trudeau undskylder for brunmalet ansigt: Det var racistisk

Canadas liberale premierminister, Justin Trudeau, undskylder for en udklædning til en fest på en skole, hvor han i 2001 var lærer og optrådte med ansigtet malet brunt. Undskyldningen kommer, efter at det amerikanske magasin Time har bragt et billede af ham fra festen. Det skriver flere internationale medier.

Pompeo kalder Irans rolle i droneangreb for en krigshandling

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, kalder Irans mulige involvering i weekendens angreb mod saudiske olieanlæg for "en krigshandling". Kommentaren faldt onsdag aften efter et møde i Jeddah med Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman. Det skriver flere amerikanske medier herunder The New York Times.

Hver femte klagesag om hjemsendelse af somaliere omgøres

Når Flygtningenævnet behandler sager om inddragelse eller afslag på forlængelse af opholdstilladelse for somaliske flygtninge, bliver omkring hver femte omgjort. I alt er det mere end halvdelen, der enten bliver omgjort eller sendt tilbage til Udlændingestyrelsen for en ny vurdering. Det viser en ny opgørelse fra nævnet ifølge Berlingske.

