Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Ny rapport: Verdens CO2-udledning har aldrig været højere

Den fornyede globale vækst driver CO2-udledningerne til faretruende højder. 2018 slutter således med den største vækst i de globale udledninger i årevis. Året peger dermed på en udvikling direkte væk fra klimamålene i Parisaftalen. Det konkluderer 76 forskere fra 15 lande i en omfattende analyse, Global Carbon Budget 2018, offentliggjort onsdag aften.

Læs mere her

ARKIVFOTO. Foto: WU HONG Vis mere ARKIVFOTO. Foto: WU HONG

Satellitbilleder viser udbygning af nordkoreansk missilbase

Nordkorea har udbygget en vigtig base, der kan bruges til affyring af langtrækkende missiler. Det viser satellitbilleder ifølge CNN. Udbygningen er sket, i månederne efter at USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, mødtes under et historisk topmøde i juni. Her blev de to ledere enige om at arbejde frem mod en atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

Læs mere her

ARKIVFOTO. Foto: ED JONES Vis mere ARKIVFOTO. Foto: ED JONES

Departementschef tav om lønforhøjelse og bonus til kæreste

Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, undlod med accept fra Statsministeriet at fortælle forsvarsministeren, at han havde et forhold til ministeriets pressechef. Men han undlod at fortælle, at han skulle til at uddele bonusser til kontorcheferne - herunder sin kæreste.

Læs mere her

To amerikanske militærfly styrter under øvelse ud for Japan

To fly fra den amerikanske flåde er sent onsdag aften dansk tid styrtet ned under en øvelse ud for Japans kyst. Seks personer meldes savnet, oplyser embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Læs mere her

Eftersøgningen er i gang. Foto: KYODO Vis mere Eftersøgningen er i gang. Foto: KYODO

Huaweis finansdirektør er anholdt i Canada

Den kinesiske teknikgigant Huaweis finansdirektør er blevet arresteret i Canada. Det sker med henblik på at udlevere direktøren i USA, hvor anklagen lyder på sanktionsbrud. Det skriver den canadiske avis Globe and Mail.

Læs mere her

Foto: FRED DUFOUR Vis mere Foto: FRED DUFOUR

Ukraines flådechef tilbyder sig selv for anholdt mandskab

I konflikten mellem Rusland og Ukraine tilbyder chefen for den ukrainske flåde sig selv i bytte for 24 besætningsmedlemmer, som tilbageholdes i Rusland. »Det knuser mit hjerte at se mine soldater være ulovligt tilbageholdt af Rusland,« siger admiral Ihor Vorontjenko til den tyske avis Bild torsdag.

Læs mere her