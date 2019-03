Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump og Moon skal mødes til atomtopmøde om Nordkorea

Den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, rejser om små to uger til USA's hovedstad, Washington D.C., hvor han skal deltage i et topmøde med præsident Donald Trump. De to skal diskutere vejen frem for de fortsatte forhandlinger med Nordkorea om landets atomprogram. Det meddeler en talsmand for Moon Jae-in tidligt fredag, skriver nyhedsbureauet AP. Mødet vil foregå fra 10. til 11 april.

Læs mere her.

Dyne-Larsen vil skabe kæmpekoncern med 2570 butikker

Efter lang tids overvejelse har kongen af dansk dynesalg Lars Larsen besluttet sig for at samle de to dele af Jysk-koncernen til én samlet enhed med 2570 butikker. Det meddeler organisationen i en pressemeddelelse, skriver Berlingske. Jysk-koncernen består i øjeblikket af selskabet Jysk Nordic, der driver 1287 butikker i 20 lande, og det tyske selskab Dänisches Bettenlager, der driver 1283 Jysk-butikker i syv lande. Men nu skal de to dele af Lars Larsens dyneimperium altså samles.

Læs mere her.

Lars Larsen vil sammenlægge to selvstændige forretningsenheder og dermed skabe en kæmpe koncern. Foto: Henning Bagger Vis mere Lars Larsen vil sammenlægge to selvstændige forretningsenheder og dermed skabe en kæmpe koncern. Foto: Henning Bagger

Regeringskritisk filippinsk journalist anholdt igen

Den prisbelønnede filippinske journalist Maria Ressa, der står bag det regeringskritiske medie Rappler, blev fredag anholdt for anden gang på bare en måned. Anholdelsen fandt sted i lufthavnen i hovedstaden Manila. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er hun sigtet for at have overtrådt regler om udenlandsk ejerskab af et medie, hvilket er forfatningsstridigt i landet. »Jeg bliver behandlet som en kriminel, selv når min eneste kriminelle handling er at være en uafhængig journalist«, sagde hun til nyhedsstationen ABS-CBN, mens hun blev ført væk.

Læs mere her.

Undervisningsminister hives i samråd om Ørestad-sag

Efterspillet på undervisningsminister Merete Riisagers (LA) afbrudte besøg på Ørestad Gymnasium ruller videre. Torsdag har undervisningsordfører i Alternativet, Carolina Magdalene Maier, indkaldt ministeren til samråd. I begyndelsen af marts afbrød undervisningsminister Merete Riisager (LA) og sognepræst Kathrine Lilleør pludseligt deres besøg på Ørestad Gymnasium grundet tilråb og angiveligt truende adfærd fra elever. Ørestad Gymnasium lavede en redegørelse for hændelsen, hvor man ikke fandt grundlag for at straffe nogen elever. Onsdag skrev Berlingske, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) var gået ind i sagen.

Læs mere her.

Undervisningsminister Merete Riisager til samråd om en mulig sammenhæng mellem fejlslagen inklusion og vold i folkeskolen på Christiansborg tirsdag den 19. marts 2019 (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest Vis mere Undervisningsminister Merete Riisager til samråd om en mulig sammenhæng mellem fejlslagen inklusion og vold i folkeskolen på Christiansborg tirsdag den 19. marts 2019 (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest

FN slår alarm over rekordtemperaturer i verdenshavene

Torsdag kunne en ny rapport fra World Meteorological Organization (WMO) konkludere, at overfladetemperaturerne i verdenshavene ramte et rekordhøjt niveau i 2018. Samtidig viser opgørelserne, at mængden af kuldioxid i atmosfæren aldrig har været højere, skriver nyhedsbureauet AP. FN's generalsekretær, António Guterres, kalder WMO-rapporten for "endnu en brat opvågning" for verdens regeringer og den globale industri. »Den (rapporten, red.) beviser det, vi længe har sagt, nemlig at klimaforandringerne foregår hurtigere end vores indsats for at stoppe dem,« siger han.

Læs mere her.

Pia Olsen Dyhr vil være stifinder i en ny S-SF-regering

Hvis magten skifter efter folketingsvalget, vil SF i en dronningerunde pege på Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som kongelig undersøger på én betingelse. Hun skal udforske muligheden for at gå i regering med flere partier, selv om den socialdemokratiske formand går til valg på at danne en etpartiregering. »Vi går til dronningen og siger meget klart, at vi vil pege på Mette Frederiksen som kongelig undersøger,« siger formand Pia Olsen Dyhr op til partiets landsmøde i weekenden.

Læs mere her.