Regeringen vil lade 15-årige tage stilling til organdonation

I dag skal danskerne være 18 år for at tilmelde sig donorregistret, men står det til regeringen, skal det være muligt allerede som 15-årig. Forslaget om at sætte aldersgrænsen ned er en del af regeringens lovprogram i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag.

FBI jagtede formue hvidvasket gennem Nordea og Danske Bank

En international sag om hvidvask af 80 millioner kroner fra cyberkriminalitet fik i 2011 det amerikanske forbundspoliti (FBI) til at indefryse beløb på konti i både Nordea og Danske Banks estiske filial. Det skriver Børsen. Ifølge ekspert burde det have fået alarmklokkerne til at ringe.

Avis: Donald Trump hjalp sine forældre med skattefifleri

Skattemyndighederne i den amerikanske delstat New York undersøger beskyldninger fremsat i The New York Times mod USA's præsident, Donald Trump, om mulig deltagelse i skatteunddragelser på vegne af sine forældre. Det Hvide Hus afviser skriverierne i avisen som 'misvisende'.

Kun Senatet får lov til at læse FBI-rapport om Kavanaugh

Forbundspolitiets (FBI) efterforskning af de påståede seksuelle overgreb begået af højesteretsnominerede Brett Kavanaugh vil udelukkende blive offentliggjort for medlemmer af Senatet. Dermed får offentligheden ikke mulighed for at læse FBI's rapport.

Facebook-hackere har ikke fået adgang til tredjepart-apps

De hackere, der i sidste uge fik adgang til 50 millioner Facebook-brugeres konti, har ikke også fået adgang til andre sider eller apps, der er tilknyttet Facebook. Hackerangrebet er det største i Facebooks historie, og Mark Zuckerberg kalder det et 'rigtig seriøst sikkerhedsproblem'.

Overlæge anker dom for medvirken til selvmord

Den pensionerede overlæge Svend Lings, der er dømt for medvirken til selvmord, vil anke sin dom på 40 dages betinget fængsel. Dommen betyder, at han slipper for fængsel, så længe han ikke rådgiver om, hvordan syge begår selvmord. Han anker med henblik på at blive frifundet, skriver Jyllands-Posten.

Avisernes forsider



Avisen Danmark

Lars Løkke Rasmussen sagde i sin åbningstale i Folketinget, at der skal oprettes 21 nye sundhedsfællesskaber. Det kommer til at betyde nedlæggelsen af regionerne, som vi kender dem, mener Dansk Folkeparti.

Berlingske

Lars Løkke Rasmussen indleder det sidste folketingsår inden valget med at lægge sig ud med sit støtteparti, Dansk Folkeparti. Regeringen vil tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft og skrue op for klimaambitionerne.

B.T.

Entertaineren Jacob Haugaard er ligesom resten af Danmark i chok over Kim Larsens død. I starten af 1980'erne var Jacob Haugaard i dyb krise, men dengang reddede Kim Larsen hans liv, fortæller Haugaard.

Børsen

I 2011 beslaglagde FBI millioner af kroner fra estiske cybersvindlere, der havde firmaadresse i København. Pengene flød blandt andet fra Nordea i Danmark til Danske Bank i Estland.

Ekstra Bladet

TV2's 'Vild med dans' er ramt af svindelsag. Fyns Politi sigter revisor for at udnytte forretningshemmeligheder om underholdningsprogrammet til at spille på udfaldet af konkurrencen.

Finans

På en måned er tre mikrobryggerier gået konkurs. Og flere kan følge efter, forudser branchefolk. Det skyldes primært et prispres grundet de store bryggeriers indtog på markedet for specialøl.

Information

Det syriske styre er ved at afslutte den aktive krig mod landets oprørere. Men den gigantiske genopbygning, der venter forude, tegner til at blive en lang og næppe forsonende proces, mener eksperter.

Jyllands-Posten

Regeringen vil sænke barren for, hvornår virksomheder kan ansætte udlændinge. Men både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti afviser idéen og skyder hjørnestenen i Løkkes udspil ned.

Kristeligt Dagblad

Klimagrøn, EU-blå og velfærdsrød. Statsministeren gjorde kun lidt for at imødekomme Dansk Folkeparti i sin åbningsredegørelse. Regeringen kæmper for de vigtige midtervælgere, der kan afgøre næste valg, mener politisk redaktør.

Politiken

Statsministeren satser stort på grøn transport. Og selv om det lyder vildt at lukke for salg af konventionelle biler om 12 år, giver det mening på flere punkter, lyder det i en analyse af Løkkes åbningstale.

