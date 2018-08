Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

267 solcelleanlæg i kommunerne er stemplet som ulovlige

Mens regeringen vil videreføre 'en bæredygtig grøn omstilling', risikerer op mod 267 solcelleanlæg rundt om i kommunerne at ende som spildte klimainvesteringer, skriver Jyllands-Posten. Energistyrelsen vurderer, at der i 73 kommuner er solcelleanlæg, der stemples som ulovlige.

Læs mere her

Regeringen fjernede oplysninger om omskæring i svar til FN

Regeringen fjernede i et svar til FN i juli alle oplysninger om, at Flygtningenævnet trodser kritik fra FN's Børnekomité i sager om kvindelig omskæring i Somalia. Beslutningen blev formentlig taget i fællesskab af flere ministeriet, skriver Information.

Læs mere her

Erdogan-talsmand kritiserer USA for at ignorere retsprincipper

Tyrkiet mener, at USA er kommet med vilkårlige krav i sagen om den amerikanske præst, der sidder fængslet i Tyrkiet. En talsmand for præsident Erdogan kritiserer det som 'USA's tilsidesættelse af Tyrkiets dømmende magt'. Han opfordrer USA til at respektere Tyrkiets retlige uafhængighed.

Læs mere her

Den amerikanske præst Andrew Brunson (i midten) blev anholdt i oktober 2016 og anklaget for at støtte Gülen-bevægelsen. Han har siddet fængslet i Tyrkiet lige siden. Stringer/arkiv/Reuters Vis mere Den amerikanske præst Andrew Brunson (i midten) blev anholdt i oktober 2016 og anklaget for at støtte Gülen-bevægelsen. Han har siddet fængslet i Tyrkiet lige siden. Stringer/arkiv/Reuters

Befolkningen på Hawaii forbereder sig på kraftfuld orkan

Befolkningen i østaten Hawaii forbereder sig på orkanen Lane, der nærmer sig time for time. Onsdag blev Lane nedjusteret fra kategori 5, der er den højeste kategori, til kategori 4. Det betyder dog langt fra, at orkanen er ufarlig. Orkanen forventes at blive den mest kraftfulde i 26 år.

Læs mere her

Et billede taget fra Den Internationale Rumstation viser orkanen Lane, der bevæger sig mod Hawaii. Nasa/Reuters Vis mere Et billede taget fra Den Internationale Rumstation viser orkanen Lane, der bevæger sig mod Hawaii. Nasa/Reuters

Politikere vil fjerne afgifter på snus og kaffeerstatning

Afgifter på snus og kaffeerstatning får den politiske økse. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil "rydde op" i en række afgifter, og han forventer at lande en aftale med De Radikale og Dansk Folkeparti torsdag, skriver Børsen. Det skal spare erhvervslivet mange millioner kroner.

Læs mere her

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I sjælden tale opfordrer IS-leder sine tilhængere til jihad

I sin tilsyneladende første tale i næsten et år opfordrer lederen af den militante gruppe Islamisk Stat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, sine tilhængere til at fortsætte deres kamp. Hvis stemmen på båndoptagelse af talen er IS-lederens, er det det første livstegn fra Baghdadi, der har været meldt såret.

Læs mere her

Abu Bakr al-Baghdadi menes at gemme sig i grænseregionen mellem Syrien og Irak efter at have mistet alle byer i sit selvudråbte kalifat. Billedet her er fra 2014. -/Ritzau Scanpix Vis mere Abu Bakr al-Baghdadi menes at gemme sig i grænseregionen mellem Syrien og Irak efter at have mistet alle byer i sit selvudråbte kalifat. Billedet her er fra 2014. -/Ritzau Scanpix

Avisernes forsider

Berlingske

Trump er nu, hvad der i USA hedder en 'ikkesigtet medsammensvoren'. Hvis han ikke havde været præsident, ville han have været anholdt, siger analytikere. En rigsretssag vil være hans største udfordring.

Læs mere her

B.T.

Toårige Merle får den omstridte medicin Spinraza for sin sjældne og uhelbredelige muskelsvindssygdom. Medicinen er dyr, men Merle har gjort utrolige fremskridt, efter at hun har fået medicinen.

Læs mere her

Mette Balle Hermansen og datteren Merle, der lider af en sjælden muskelsvinddiagnose. Foto: Privat. Vis mere Mette Balle Hermansen og datteren Merle, der lider af en sjælden muskelsvinddiagnose. Foto: Privat.

Børsen

Nye fynske robotvirksomheder tiltrækker nu global opmærksomhed. Silicon Valley-ikon og superinvestor Daniel Curran vil etablere ny dansk venturefond på to milliarder kroner til robotfirmaer.

Læs mere her

Ekstra Bladet

Tommy Kenter mistede bevidstheden og blev indlagt efter et stik fra en kæmpe hveps. Hvepsestik er ikke til at spøge med og koster hvert år liv. I år er der cirka 15 gange så mange hvepse som normalt.

Information

Advokat Michael Cohens vidnesbyrd øger sandsynligheden for en rigsretssag mod Trump. Men i sidste ende beror beslutningen mere på lovgivernes politiske overvejelser end på forseelsernes karakter.

Læs mere her

Jyllands-Posten

USA’s præsident befinder sig efter sin tidligere advokats tilståelser i voldsom modvind. Juridisk kan det få konsekvenser for Trump, og politisk kan det skade republikanerne forud for midtvejsvalget.

Læs mere her

Michael Cohen, der tidligere var en af Donald Trumps mest betroede medarbejdere har indrømmet at stå bag ulovlige kampagnedonationer - angiveligt på ordre fra Trump selv. Brendan Mcdermid/Reuters Vis mere Michael Cohen, der tidligere var en af Donald Trumps mest betroede medarbejdere har indrømmet at stå bag ulovlige kampagnedonationer - angiveligt på ordre fra Trump selv. Brendan Mcdermid/Reuters

Kristeligt Dagblad

Regeringen vil reformere sundhedsvæsenet, og flere borgerlige partier vil af med regionerne. Men de lever op til de politiske krav, og det er svært at finde et bedre alternativ, mener sundhedsøkonomer.

Læs mere her

Politiken

Regeringen vil nu føre 100 millioner kroner om året tilbage til kulturlivet efter kritik af besparelser. Især store kulturinstitutioner får hjælp. Men grønthøsteren fortsætter med at kræve besparelser.

Læs mere her