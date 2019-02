Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

R.Kelly løslades efter weekend bag tremmer

Den overgrebssigtede amerikanske sanger R. Kelly har natten til tirsdag dansk tid forladt fængslet i Chicago. Det sker efter en kaution på 100.000 amerikanske dollars er blevet betalt. R. Kelly er sigtet for seksuelle overgreb mod fire kvinder, herunder tre mindreårige. Tidligere kom det frem, at R.Kelly ikke selv har haft råd til at betale sin kaution, men en anden havde tilsyneladende lyst til at hjælpe sangeren. Af retsdokumenter fremgår det, at en ukendt kvinde fra en forstad til Chicago, der angiver sig selv som en ven af R. Kelly, har betalt kautionen. Dermed kan den amerikanske sanger færdes nogenlunde frit, indtil han igen skal for retten. Han har nemlig ikke lov til at have kontakt med kvinder under 18 år, mens han er på fri fod.

George Pell forlader retten i Victoria, Australien, efter han er blevet kendt skyldig i seksuelle overgreb på mindreårige kordrenge for 22 år siden. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/Ritzau Scanpix Vis mere George Pell forlader retten i Victoria, Australien, efter han er blevet kendt skyldig i seksuelle overgreb på mindreårige kordrenge for 22 år siden. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/Ritzau Scanpix

Pavens tidligere rådgiver forgreb sig seksuelt på kordrenge

En af Vatikanets mest magtfulde kardinaler, australske George Pell, er ved en domstol i Melbourne kendt skyldig i seksuelle overgreb på to kordrenge på 12 og 13 år for 22 år siden. Det blev offentliggjort tirsdag. Den 77-årige australier er kardinal og kendt som Vatikanets "finansminister". Den titel gør ham til den tredjemest magtfulde person i Vatikanet. Tidligere var han en af pavens nærmeste rådgivere. George Pell risikerer 50 års fængsel. Efter planen får han sin straf i begyndelsen af marts. Pell nægter sig skyldig.

Flertal uden om regeringen vil gøre au pair-ordning dyrere

Det kan blive mere end tre gange så dyrt at hente en au pair i fremtiden, hvis lovforslag bliver vedtaget. Torsdag ventes et flertal uden om VLAK-regeringen at vedtage et lovforslag, som hæver omkostningerne for at få opholdstilladelse for en au pair fra de nuværende 5380 kroner til et højere beløb. Beløbet skal dække fuld brugerbetaling til danskundervisning for au pairen. Hvor højt gebyret bliver, er endnu ikke afklaret før andenbehandlingen af lovforslaget tirsdag i Folketingssalen. Gebyret for at få opholdstilladelse for en au pair kommer formentlig til at ligge mellem 14.100 kroner og 17.300 kroner, viser beregninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Nordkoreas leder Kim Jong-un bliver budt velkommen på togstationen i Hanoi, hvor han tirsdag skal mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. Foto: STR/Ritzau Scanpix Vis mere Nordkoreas leder Kim Jong-un bliver budt velkommen på togstationen i Hanoi, hvor han tirsdag skal mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Kim Jong-un er ankommet til Vietnam

Nordkoreas Leder, Kim Jong-un er tirsdag morgen lokal tid ankommet med tog til Vietnam. Her skal han onsdag aften mødes med USA’s præsident Donald Trump i den vietnamesiske hovedstad Hanoi. Kim Jong-un er den første nordkoreanske leder, der besøger Vietnam siden sin bedstefar, Kim Il-sung, i 1964. Efter et historisk topmøde mellem Kim og Trump i juni sidste år i Singapore vurderer analytikere, at de to ledere denne gang er nødt til at blive mere konkrete angående en atomfri-aftale. Forud for topmødet i Hanoi lokker Trump igen Nordkorea med en økonomisk gulerod, hvis landet opgiver sit atomprogram.

Direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, håber at regeringen vil bakke op om et nyt forslag om, at gøre det lettere at bortadoptere børn med tvang. Ifølge organisationen, er det til barnets bedste. Foto: Nikolai Linares Vis mere Direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, håber at regeringen vil bakke op om et nyt forslag om, at gøre det lettere at bortadoptere børn med tvang. Ifølge organisationen, er det til barnets bedste. Foto: Nikolai Linares

Børns Vilkår håber på flere sager om bortadoption ved tvang

Stod det til Børn Vilkår skulle flere børn bortadopteres ved tvang, end det er tilfældet i dag. Det er til barnets bedste, forklarer Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår. Det kommer efter regeringen har meldt ud, at der skal lettes for muligheden for at bortadoptere børn i sager, hvor forældre ikke kan varetage rollen. Tirsdag skal Folketinget behandle et lovforslag fremsat af børne- og socialminister Mai Mercado (K). Hun vil gøre det hurtigere og lettere at gennemføre en bortadoption med tvang.

