Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Blå blok vil give dødsstødet til Sundhedsplatformen

På Christiansborg danner der sig nu et flertal for en nedlæggelse af den kontroversielle Sundhedsplatform, der i øjeblikket bruges i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det skriver Berlingske.

Banedanmark annullerer ny kontrakt med Huawei

Kritisk netværksudstyr til den danske jernbane skal alligevel ikke leveres af den omstridte kinesiske virksomhed Huawei. Ifølge kilder har Banedanmark annulleret en kontrakt med Huaweis største partner i Danmark, NetNordic. Det skriver Politiken.

Domme er blevet markant hårdere på få år

Straffe for personfarlig kriminalitet som vold, voldtægt og pædofili er blevet mærkbart hårdere de seneste år. Det skriver Kristeligt Dagblad baseret på en undersøgelse foretaget af Justitsministeriet.

FBI kan ikke betale sine informanter grundet nedlukning

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, kan ikke længere betale sine informanter. Det skyldes den månedlange nedlukning af dele af det amerikanske statsapparat som følge af en strid om USA's budget for 2019.

Senatet skal stemme om Trumps udspil til at stoppe nedlukning

I denne uge vil Senatet stemme om det forslag, som præsident Donald Trump lagde frem for at skabe enighed mellem Republikanerne og Demokraterne om en finanslov for 2019.

USA og Taliban forhandler om fred trods nye voldsomme angreb

Særligt udsendte fra USA mødtes tirsdag med repræsentanter fra den militante gruppe Taliban i Qatar. Her forsøgte parterne at forhandle sig frem til en afslutning på krigen i Afghanistan. Det bekræfter det amerikanske udenrigsministerium ifølge AFP.

