Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Voldsomt snevejr skaber store problemer for flytrafikken i USA

Et voldsomt snevejr i det østlige USA skaber store problemer for flytrafikken. Alene i Washington D.C. er mere end 1600 flyafgange blevet aflyst. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Uvejret kom ind over midten af USA i weekenden. Syv mennesker har indtil videre mistet livet i vejrrelaterede ulykker i Missouri og Kansas.

Polsk borgmester er alvorligt såret efter angreb

Borgmesteren i den polske by Gdansk blev søndag aften stukket ned, og hans tilstand betegnes som meget alvorlig. Angrebet skete, da Pawel Adamowicz var på scenen for at tale under et velgørenhedsarrangement. Gerningsmanden blev pågrebet på stedet.

Gaseksplosion får to etage i boligkompleks til at kollapse

To etager i et boligkompleks i Rostov-regionen i Rusland er kollapset efter en gaseksplosion. Det oplyser beredskabsmyndigheder ifølge det russiske nyhedsbureau Tass. »Ottende og niende etage er kollapset i en bygning på i alt ni etager. Vi arbejder på at verificere oplysningerne om de tilskadekomne,« oplyser myndighederne.

Skoleelever skal besøge kræftsyge kammerater i hele landet

På Rigshospitalet i København har kræftramte børn siden 1. januar 2013 haft faste besøg af klassekammerater, når de har været indlagt. Det rehabiliteringsprojekt, der går under navnet "Respect", er så stor en succes, at det nu skal udbredes til de tre øvrige børnekræftafdelinger i Danmark.

Mike Pompeo kræver Khashoggis drabsmænd stillet til ansvar

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, er rejst til Saudi-Arabien for at kræve, at de implicerede i drabet på Jamal Khashoggi bliver stillet til ansvar. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Medie: EU er klar til at udskyde brexit til juli

Hvis premierminister Theresa Mays skilsmisseaftale fra EU på tirsdag bliver forkastet i det britiske parlament, er EU klar til at udskyde brexit til juli. Efter planen skal briterne træde ud af EU ved midnat den 29. marts. Det kan enten være med eller uden en aftale med EU, men nu kan den deadline altså blive rykket. Det skriver den britiske avis The Guardian.

