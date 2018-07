Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Politiet efterlyser ældre mand

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efterlyser natten til mandag en ældre herre, der er indlagt på Slagelse Sygehus. Manden er omkring klokken 02:00 gået fra sygehuset. Han er iført sygehus-tøj i form af en hvid trøje, bukser og sko. 'Han er formentlig i området omkring Slagelse Sygehus, så hvis nogen har set ham, så ring til 114,' skriver politiet på Twitter.

Trump og Putin mødes i Helsinki

USA's præsident, Donald Trump, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, mødes i dag i Finlands hovedstad. Mødet finder sted få dage efter et Nato-topmøde. I USA undersøger man fortsat, om Rusland påvirkede det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Regioner afviste mulighed for nyt it-system til sygehuse

Region Hovedstaden og Region Sjælland, der begge bruger det udskældte it-system Sundhedsplatformen, har afskåret sig selv fra muligheden for at komme med på et journalsystem, som Fyn og Jylland er sammen om, skriver Politiken.

G7: Rusland skal stå til regnskab for flykatastrofe

G7-landene vil stille Rusland til regnskab for medvirken til nedskydning af passagerflyet MH17 fra Malaysia Airlines over Ukraine. Alle 298 mennesker på flyet blev dræbt.

Israelsk militær affyrer missiler mod militærbase i Syrien

Israelsk militær har angiveligt affyret missiler mod en militærbase i det nordlige Aleppo i Syrien. En unavngiven kilde i det syriske militær oplyser, at ingen kom til skade under søndagens angreb, men at angrebet resulterede i materiel skade.

Privat bostedskæde får kritik for brug af magt mod handikappede

En række bosteder under den private bostedskæde Habitus får kritik for brugen af magt mod deres handikappede borgere. Det fremgår af en tilsynsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden fra 2018, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i. I rapporten bemærker Socialtilsyn Hovedstaden, at det ikke er muligt at forholde sig til, om der er lovhjemmel til de 125 magtanvendelser, de har gennemgået, "da en stor del af indberettelserne er mangelfuldt beskrevet. Der ses ingen eksempler på rettidig indberetning til visiterende kommuner,” skriver tilsynet.

Dagens avisforsider

Berlingske

Blot en ud af ti Venstre-vælgere ønsker Liberal Alliance med i et regeringssamarbejde efter næste folketingsvalg. Det viser en ny Gallup-måling.

B.T.

Den 47-årige hiphop-personlighed Jeppe Bisgaard sov fredag stille ind efter længere tids kræftsygdom. Hans far, Hans Otto Bisgaard, sad hos sønnen til det sidste.

Børsen

Rune Christensen i Maker har udviklet en stabil kryptovaluta, som Blockshipping og Tradeshift har taget i brug. Stifteren går efter 50 store partneraftaler på tre år.

Ekstra Bladet

Børn skal ikke dø først, siger Hans Otto Bisgaard om tabet af sin søn, 47-årige Jeppe Bisggard, der fredag sov ind efter længere tids kræftsygdom.

Information

Gør de konservative brexit-oprørere alvor af truslerne om at stemme imod Theresa Mays planlagte aftale, kan Labour lade aftalen falde i parlamentet. Sker det, vil det udløse en ny EU-folkeafstemning, mener Labour-manden Will Hutton.

Jyllands-Posten

Donald Trump og Vladimir Putin mødes i dag til topmøde i Finlands hovedstad. De to præsidenter har tilsyneladende en god personlig kemi, men forholdet mellem USA og Rusland er fyldt med spændinger.

Kristeligt Dagblad

Efter den amerikanske præsidents verbale reprimander til Nato, Tyskland og Storbritannien har han i dag et høfligt møde med den russiske præsident, som man har grund til at frygte i Ukraine og i Mellemøsten.

Politiken

Region Hovedstaden og Region Sjælland har frasagt sig muligheden for at kunne erstatte Sundhedsplatformen med en hurtig og billig fælles dansk patientjournal. Helt tosset, siger politiker.

