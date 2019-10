Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Bedre digitalisering kræver borgernes hjælpDigitaliseringen af det offentlige skulle gerne gøre det nemmere at være borger i det danske samfund. Men det er ikke, hvad alle danskere oplever, når de skal i kontakt med det offentlige. Det viser en analyserapport, som Dansk IT og Rambøll står bag.

Catalansk leder kræver en afslutning på voldelige protester

Barcelonas gader har været præget af voldsomme protester og vandalisme. Nu skal det være slut, siger leder. Den catalanske leder Quim Torra kræver, at de voldelige sammenstød i Barcelonas gader stopper omgående. Det siger han i en tv-transmitteret tale kort efter midnat.

Onsdag fortsatte de voldelige demonstrationer i Barcelona. Foto: RAFAEL MARCHANTE Vis mere Onsdag fortsatte de voldelige demonstrationer i Barcelona. Foto: RAFAEL MARCHANTE

Belgisk barnemorder forsøger igen at blive prøveløsladt

En af Europas mest berygtede barnemordere - Marc Dutroux fra Belgien - gør endnu et forsøg på at blive prøveløsladt. Fem dommere samles torsdag i det fængsel, hvor han sidder indespærret, for at tage stilling til, om den snart 63-årige Dutroux skal have lov til at gennemgå en mentalundersøgelse, der går forud for en egentlig anmodning om prøveløsladelse.

Den dømte pædofile barnemorder Marc Dutroux. Foto: STR Vis mere Den dømte pædofile barnemorder Marc Dutroux. Foto: STR

35 pilgrimme er blevet dræbt i en busulykke i Saudi-Arabien

35 personer er onsdag blevet dræbt i en busulykke i det vestlige Saudi-Arabien. Det oplyser en talsmand for politiet i provinsen Medina til det saudiske nyhedsbureau SPA, skriver nyhedsbureauet Reuters. Ud over de 35 dræbte er fire kommet til skade i ulykken, der skete onsdag, skriver nyhedsbureauet dpa.

Polsk lovforslag om seksualundervisning udløser protester

Tusindvis af mennesker demonstrerede onsdag aften i Polens hovedstad, Warszawa, mod et lovforslag, som ifølge kritikere reelt vil gøre seksualundervisning i skoler strafbart med op til tre års fængsel. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa. Også i andre byer blev der protesteret, og flere demonstrationer er planlagt de kommende dage.

Protester foran det polske parlament. Foto: JANEK SKARZYNSKI Vis mere Protester foran det polske parlament. Foto: JANEK SKARZYNSKI

Trump betegner exit fra Syrien som strategisk genialitet

Ved et pressemøde i Det Hvide Hus natten til torsdag forsvarede USA's præsident, Donald Trump, sin beslutning om at trække tropper ud af Syrien. Ifølge flere medier, herunder tv-stationen MSNBC og nyhedsbureauet Reuters, kaldte præsidenten den kontroversielle beslutning for 'strategisk genial'.

