Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Aktivister forsøger at lamme trafikken i Hongkong

Myldretidstrafikken i Hongkong er ramt af store forstyrrelser mandag, hvor aktivister har varslet nye demonstrationer mod lokalregeringen og opfordret til storstrejker. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP. Samtidig advarer Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, om, at de seneste ugers store demonstrationer har bragt byen tæt på en "meget farlig situation".

Mindst 17 er døde og 32 såret i eksplosion i Kairo

17 mennesker er døde, og 32 er såret i en eksplosion tæt på Egyptens nationale institut for kræftbehandling i det centrale Kairo. Det oplyser det egyptiske indenrigsministerium natten til mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge ministeriet skyldes eksplosionen et sammenstød mellem en bil, som kørte mod kørselsretningen, og tre andre biler. Det fandt sted tæt på midnat.

Mistænkt i masseskyderi i El Paso er sigtet for drab

Den formodede gerningsmand bag masseskyderiet i El Paso, USA, er sigtet for drab, som kan føre til dødsstraf. Det oplyser talsmand for politiet i El Paso Robert Gomez ved en pressekonference natten til mandag, skriver nyhedsbureauet AFP. Den sigtede er en 21-årig, hvid mand fra byen Allen i Texas. 20 mennesker mistede livet, og 26 blev såret i massakren.

Dødsstraf kan blive konsekvensen for den 21-årige drabssigtede i masseskyderiet i El Paso i USA. Foto: LARRY W. SMITH Vis mere Dødsstraf kan blive konsekvensen for den 21-årige drabssigtede i masseskyderiet i El Paso i USA. Foto: LARRY W. SMITH

Simon Mignolet skifter Liverpool ud med Club Brügge

Efter seks sæsoner i Premier League-klubben Liverpool returnerer målmand Simon Mignolet til sit hjemland, Belgien, og fortsætter karrieren hos Club Brügge. Klubben oplyser søndag på Twitter, at den har indgået en femårig aftale med den 31-årige Mignolet. Aftalen er betinget af et lægetjek mandag.

Folk på elløbehjul styrter på stribe i hovedstadsområdet

Over 100 mennesker er indtil videre i år kommet slemt til skade i københavnsområdet i ulykker, som de har været impliceret i, mens de kørte på elløbehjul. Det skriver Berlingske. Typisk har de fået skader i ansigtet efter at være styrtet med hovedet forrest. Der har også været flere episoder, hvor folk er kommet til skade uden selv at have været ude at køre, men er faldet over elløbehjul, der har været smidt på fortovet – eller er blevet påkørt af ét.

Medie: Kina stopper import af landbrugsvarer fra USA

Kinas statsdrevne landbrugsvirksomheder er på opfordring fra landets regering ophørt med at importere landbrugsvarer fra USA. Det oplyser anonyme kilder med indsigt i situationen til nyhedsbureauet Bloomberg News, som forgæves har forsøgt at få en officiel kommentar fra handelsministeriet i Beijing.

