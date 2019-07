Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Nordkorea: Missiltest var en advarsel til Sydkorea

Nordkoreas leder, Kim Jong-Un, siger, at en missiltest torsdag var en advarsel til Sydkorea. Kim skulle have overværet prøveaffyringen af missilerne, der var en "ny type taktisk kontrollerede våben". Det skriver det nordkoreanske statsmedie KCNA natten til fredag dansk tid. Torsdagens missiltests skal ses som en advarsel til Sydkorea om at stoppe med at importere højteknologiske våben og afholde fælles militærøvelser, siger Kim til KCNA.

Arsenal-stjerner blev angrebet af bevæbnet bande

De to spillere fra fodboldklubben Arsenal Mesut Özil og Sead Kolasinac blev torsdag forsøgt røvet af en bevæbnet bande. Özil og Kolasinac slap uskadt fra episoden, hvor flere personer bevæbnet med knive forsøgte at stjæle Özils bil. Det oplyser Arsenal til det engelske medie BBC.

USA og Afghanistan vil genoptage fredssamtaler med Taliban

USA og Afghanistan er blevet enige om at sætte fart på forhandlingerne om fred og en afslutning på konflikten i det krigshærgede land. Og det indebærer blandt andet fornyede samtaler med Taliban. Det siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, og Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, i en fælles udtalelse torsdag aften, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mike Pompeo. Foto: JOSE CABEZAS Vis mere Mike Pompeo. Foto: JOSE CABEZAS

Demens-familier betaler sig til omsorg

Hjælpen i det offentlige er blevet for skrabet for alvorligt syge borgere med demens og deres pårørende. Det får flere ældre og deres familier til at betale sig til service og hjælp. Det skriver Berlingske fredag.

Internettets storkøbmand betaler prisen for hurtig levering

Handelsgiganten Amazon skuffer på bundlinjen i andet kvartal. Selv om det amerikanske selskab solgte bedre, end markedet havde forventet i april, maj og juni, lykkedes det ikke Amazon at klemme tilstrækkeligt med indtjening ud af periodens indtægter.

Aktive annoncører sikrer Google-ejer godt andet kvartal

Selskabet Alphabet, der blandt andet ejer internetgiganten Google, er kommet bedre ud af andet kvartal, end analytikerne havde forventet. Det fremgår af selskabets kvartalsregnskab, som er blevet fremlagt torsdag aften dansk tid.

