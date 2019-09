Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Nordkorea foretager nye affyringer af raketter

Nordkorea har tirsdag foretaget to affyringer af "uidentificerede projektiler" i retning af Det Japanske Hav. Det oplyser Sydkoreas militær ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap. Militæret giver ingen yderligere detaljer om eksempelvis våbentype eller projektilernes flyvehøjde og tilbagelagte distance.

Norsk oppositionsleder vil fortsætte trods katastrofevalg

Med over 95 procent af stemmerne talt op fra mandagens lokalvalg står Norges socialdemokratiske Arbeiderpartiet til at få knap 25 procent af stemmerne. Det er partiets dårligste valgresultat ved et lokalvalg i moderne tid og en tilbagegang fra 33 procent ved det forrige valg. Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, ser dog fortsat sig selv som den rette mand i spidsen for partiet.

Underhuset afviser igen Johnsons ønske om valg inden brexit

Det lykkedes ikke den britiske premierminister, Boris Johnson, at få opbakning til at udskrive nyvalg i Storbritannien inden deadline for briternes udtræden af EU 31. oktober. Det står klart efter en afstemning i det britiske Underhus natten til tirsdag.

Boris Johnson. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Boris Johnson. Foto: TOLGA AKMEN

Nu koster håndholdt mobil et klip i kørekortet

Nu skal du tænke dig ekstra grundigt om, før du besvarer et opkald på mobiltelefonen, mens du kører på landevejene. Tirsdag skærpes sanktionen for at bruge håndholdt mobiltelefon under kørslen. Hidtil har det kostet en bøde på 1500 kroner og en afgift på 500 kroner til Offerfonden.

Italiens nye regering overlever første tillidsafstemning

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, har mandag vundet den første af to tillidsafstemninger, som hans fire dage gamle koalitionsregering skal igennem. Afstemningen blev holdt efter en konfliktfyldt dag, hvor det føg med fornærmelser og skældsord i parlamentet, fordi oppositionen er rasende over, at landet har fået en ny regering i stedet for et nyvalg.

Samtlige sydkoreanske søfolk reddet op fra kæntret skib i USA

Fire sydkoreanske besætningsmedlemmer, som var fanget i et kæntret fragtskib ud for den amerikanske delstat Georgias kyst, er mandag blevet reddet op under en redningsoperation. Det oplyser den amerikanske kystvagt.

