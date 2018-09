Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Pensioneret læge risikerer fængsel for selvmordshjælp

Dagligt kontaktes den pensionerede overlæge Svend Lings af uhelbredeligt syge, der vil have råd til, hvordan de kan afslutte livet. Lings er tiltalt for at have hjulpet en mand til at tage sit eget liv og for at have vejledt en kvinde i, hvordan hun skulle tage sit liv. Mandag skal han for retten.

Læs mere her

Far anklager Trump for at udnytte myrdet datter

Faderen til en studerende i Iowa, der i forrige måned blev myrdet af en illegal indvandrer, har fået nok af højreorienterede politikere og medier i USA, der har brugt hendes død til 'synspunkter, hun opfattede som dybt racistiske'. Det skriver han i en lokal avis.

Læs mere her

20-årige Mollie Tibbetts blev 18. juli dræbt under en løbetur i Brooklyn, Iowa, af en 24-årig illegal indvandrer. Foto: Handout/Reuters Vis mere 20-årige Mollie Tibbetts blev 18. juli dræbt under en løbetur i Brooklyn, Iowa, af en 24-årig illegal indvandrer. Foto: Handout/Reuters

Nationalmuseum står i flammer i Brasilien

En voldsom brand er søndag aften brudt ud i det anerkendte nationalmuseum i Rio de Janeiro i Brasilien. Det skriver nyhedsbureauet AP. Talrige brandmænd forsøger at få bugt med de ødelæggende flammer, der omgiver det 200 år gamle museum i det nordlige Rio. Museet huser blandt andet kulturhistoriske genstande fra Egypten, græsk-romersk kunst og nogle af de ældste fossiler, der er fundet i Brasilien.

Læs mere her

Den voldsomme brand i Rio de Janeiro. Foto: STR Vis mere Den voldsomme brand i Rio de Janeiro. Foto: STR

Aggressiv hvepsesværm angriber 18 gæster til tysk vinfestival

18 deltagere på en vinfestival blev søndag angrebet af en sværm af hvepse i det sydvestlige Tyskland. Det oplyser politiet ifølge det tyske nyhedsbureau dpa. Vinfestivalen blev afholdt i landsbyen Weingarten nær den franske grænse. Her var gæsterne ved at fejre årets sidste sommeruge, da en hvepsesværm afbrød festlighederne. Hvepsene angreb tilsyneladende uden nogen åbenlys årsag, oplyser politiet.

Læs mere her

Australsk flygtningeø anklages for at gøre børn selvmordstruede

Australiens kontroversielle flygtningelejr, som er placeret i den lille østat Nauru, trækker igen overskrifter på grund af voldsomme beretninger om selvmordsforsøg og forsøg på selvskade blandt flygtningebørn på øen.

Læs mere her

ARKIVFOTO af Nauru. Foto: TORSTEN BLACKWOOD Vis mere ARKIVFOTO af Nauru. Foto: TORSTEN BLACKWOOD

FN: Flere flygtninge og migranter dør på rejsen mod Europa

Det er blevet farligere for flygtninge og migranter fra Afrika at krydse Middelhavet for at nå frem til Europas kyster. En ny rapport fra FN's flygtningeorganisation, UNHCR, konkluderer, at antallet af omkomne og savnede er steget markant.

Læs mere her

Dagens avisforsider

Berlingske

Som første led i Lars Løkke Rasmussens storstilede sammenhængsreform er regeringen klar med en reform, der skal luge ud i regler og bureaukrati i det offentlige. En kulegravning af ældreområdet viser, at man her kan frigøre over 2000 årsværk. Men flere er skeptiske.

Lars Løkke Rasmussen. Foto: Henning Bagger Vis mere Lars Løkke Rasmussen. Foto: Henning Bagger

B.T.

Landsholdsspillerne stak hånden frem, men DBU slog til den i stedet for at tage den. Udviklingen er en regulær katastrofe for dansk landsholdsfodbold, der både gør sig selv til grin og sætter sig selv langt, langt tilbage. Ikke mindst i øjnene hos de danskere, som holdet først og fremmest lever for.

Læs mere her

Børsen

Betalingsfirmaet Clearhaus, der er under beskydning på grund af ejerskabet af Københavns Andelskasse, angribes nu også indefra. Storaktionæren CO Investment, der blandt andet er ejet af to nordjyske spilmillionærer, har bedt politiet om at efterforske Clearhaus for skyldner- og mandatsvig.

Læs mere her

Ekstra Bladet

Danske pensionsopsparer kan godt stille den gode rødvin tilbage på hylden og belave sig på en overraskelse af de mere ubehagelige slags. Det viser sig nemlig, at de årlige prognoser fra pensionsselskabet, som de fleste danskere helt naturligt sætter deres lid til, ikke holder en meter. De er alt for optimistiske. Og det kan blive rigtig grimt for mange.

Information

2,3 millioner venezuelanere har forladt deres hjemland, der er i fuldstændig opløsning efter 19 års politisk hærværk begået af præsidenterne Hugo Chávez og Nicolás Maduro. Landet er plaget af hungersnød og voldsom økonomisk og politisk krise. Nabolandene strammer indrejsekravene, mens tusindvis af venezuelanere bliver fanget på deres vandring.

Læs mere her

Foto: FEDERICO PARRA Vis mere Foto: FEDERICO PARRA

Jyllands-Posten

På fem af landets sygehuse har man lagt – eller planlægger at lægge – den psykiatriske akutmodtagelse sammen med den almindelige skadestue. Men en sammenlægning er uhensigtsmæssig og kan skabe uværdige, uhyggelige og farlige situationer for begge patientgrupper, advarer flere.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

Vi har opfattet polske håndværkere og litauiske landbrugsarbejdere som nogen, der rejste hjem igen, når de havde tjent penge nok. Men det mønster ændrer sig. Flere køber hus her, får børn og falder til i nærsamfundene, siger arbejdsmarkedsforsker, som opfordrer til at lægge ordet ”østarbejder” på hylden.

Læs mere her

Politiken

Dommerne ved byretten i Aarhus kigger stadig oftere ind i en skærm frem for på de mennesker, hvis liv de træffer afgørelser om. Besparelser og øget selvbetjening har ført til en uholdbar situation, siger de. Dommere afholder sig normalt fra at sige noget som helst, der bare smager af politik, men nu er de nødt til at sige fra, siger de.

Læs mere her