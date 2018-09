Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Medie: Topfolk taler om at afsætte Trump, fordi han er ustabil.

Medarbejdere i toppen af Donald Trumps administration er så foruroligede over præsidentens 'utilregnelige' og 'amoralske' adfærd, at de angiveligt aktivt arbejder på at undergrave ham. Det skriver en anonym, højtstående embedsmand i administrationen i en kronik i The New York Times onsdag. Avisen påpeger, at det er usædvanligt at publicere en anonym kronik, men at det i dette tilfælde sker for at beskytte vedkommendes identitet, og fordi vedkommende kan risikere at miste sit job.

Jordskælv begraver huse og sårer omkring 50 i Japan

Et kraftigt jordskælv har dræbt en person og såret mindst 50 på øen Hokkaido i det nordlige Japan, skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS) er jordskælvet målt til en beregnet størrelse på 6,6.

Billede fra jordskælvet i Japan. Foto: Kyodo/via REUTERS Vis mere Billede fra jordskælvet i Japan. Foto: Kyodo/via REUTERS

31-årig futsalmålmand trækker globale overskrifter

Det danske nødlandshold led onsdag aften et 0-3-nederlag til Slovakiet. Alligevel er det den 31-årige futsalmålmand Christoffer Haagh, der løber med en del af de internationale overskrifter efter en stor kamp i målet. »Futsalmålmanden Haagh redder Danmark fra ydmygelse i Slovakiet,« lyder det eksempelvis i overskriften i kampanalysen fra nyhedsbureauet Reuters.

Hver tiende elev oplever ingen optimisme i folkeskolen

Hver tiende elev i folkeskolen mangler tro på egne evner og tillid til, at de kan få en interessant hverdag i skolen. Det viser en ny analyse fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, som bliver offentliggjort torsdag. Analysen er baseret på data fra den nationale trivselsmåling fra 2017 og inkluderer svar fra omkring 300.000 udskolingselever fra landets folkeskoler.

Nordkoreas Kim Jong-un gentager ønske om atomafrustning

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, understreger, at han fortsat ønsker og arbejder for en atomafrustning på Den Koreanske Halvø. Det fremgår af en udtalelse fra lederen, der er publiceret gennem det statskontrollerede medie i Nordkorea, KCNA. »Nord og syd skal styrke deres indsats for at gennemføre en atomafrustning på Den Koreanske Halvø,« siger Kim i meddelelsen.

Kim Jong-un. Foto: KCNA Vis mere Kim Jong-un. Foto: KCNA

Hemmeligt dokument afslører tørkepakke for 700 millioner

Et bredt flertal i Folketinget forhandler i disse dage om en støttepakke til landbruget for mindst 700 millioner kroner. Det skriver avisen Danmark, som har læst et hemmeligt regeringsdokument. Dokumentet blev behandlet i regeringens Økonomiudvalg onsdag.

Dagens avisforsider

Berlingske

Flere Venstreborgmestre og landets mest populære socialdemokratiske borgmester føjer sig nu til listen af tilhængere af en regering bestående af de gamle statsministerpartier, V og S. Opfordringen sker blandt andet som følge af tidens opbrud i dansk politik.

B.T.

Har du en svaghed for dyrt brød fra luksusbagerier, risikerer du et langt højere – og ikke mindst sundhedsskadeligt – saltindtag. En ny undersøgelse viser, at brød fra dyre bagerforretninger som Lagkagehuset, Meyers og Emmerys indeholder langt mere salt end billigt brød fra supermarkedet.

ARKIVFOTO. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere ARKIVFOTO. Foto: Ida Marie Odgaard

Børsen

Færchfonden føler sig snydt af forretningspartneren Novi Innovation, der anklages for i hemmelighed at have beriget sig selv ved at investere i børsraketten Gomspace. Ole Bridal, administrerende direktør i Færchfonden, siger, at en aftale er en aftale og kræver 71 millioner kroner.

Ekstra Bladet

En tidligere fængselsbetjent, der har mistet sit job efter nær kontakt med Peter Madsen, har ikke set ham siden maj. Men i går sad hun klar som støtte på tilhørerbænken i Østre Landsret, da ankesagen mod den 47-årige ubådsbygger startede. Et langt, intenst blik afslørede deres tætte relation.

Information

Det var en fejl at nedlægge det skandaleramte gældsindrivelsessystem EFI og opløse Skat i syv uafhængige styrelser. Sådan lyder det fra den tidligere mangeårige departementschef i Skatteministeriet og en af ophavsmændene til it-systemet, Peter Loft. Skatteministeren afviser.

Peter Loft. Foto: Sara Gangsted Vis mere Peter Loft. Foto: Sara Gangsted

Jyllands-Posten

Regeringen skjuler de mange milliongaver, som regeringspartierne har delt ud til lokale hjertesager på forslaget til næste års finanslov. De foregående år er mindre initiativer klart fremgået af forslaget til finansloven, men i år har Finansministeriet valgt at begrave gaveregnen.

Kristeligt Dagblad

Risikofyldte lege er i alt for høj grad forsvundet fra børns hverdag, mener to lektorer bag et forskningsprojekt, der skal få børn til at lege farlige lege. Der er i dag en forsigtighedskultur, som hæmmer børns motorik og initiativrigdom.

ARKIVFOTO. Foto: Celina Dahl Vis mere ARKIVFOTO. Foto: Celina Dahl

Politiken

Louise Kirk røg fem gange på en måned ind og ud af psykiatriske afdelinger. Hun er en af de mange patienter, der ifølge nye tal fra Sundhedsministeriet udskrives for tidligt og kort efter indlægges igen. Årsagen er mangelfuld behandling og dårligt samarbejde, siger både læger og pårørende.

