Avis: Optagelse forbinder saudisk kronprins med journalistdrab

En lydoptagelse forbinder nu angiveligt den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, direkte med drabet på journalisten Jamal Khashoggi, skriver The New York Times. Samtidig siger den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, at han forventer fremskridt i sagen meget snart.

Arizona får første demokratiske senator siden 1994

Demokraten Kyrsten Sinema blev mandag amerikansk tid erklæret som vinder af senatsvalget i Arizona efter en næsten ugelang omtælling i kølvandet af midtvejsvalget i sidste uge. Sinema erstatter Jeff Flake, der ikke stillede op til genvalg.

Mindst 42 er døde i Californiens dødeligste skovbrand

I alt er 42 personer bekræftet døde efter den voldsomme skovbrand i det nordlige Californien. Dermed er der tale om den dødeligste skovbrand i delstatens historie. Branden har jævnet mindst 7100 hjem med jorden.

DF vil tage millioner fra Aros og Louisiana og give til de små museer

Kunstmuseerne Arken, Louisiana og Aros skal bløde millioner i tilskud, for at nogle af landets mindst støttede museer kan få flere. Det er hovedlinjen i et nyt forslag fra Dansk Folkeparti, skriver Politiken. Ingen museer skal i fremtiden kunne modtage mere end 15 millioner kroner årligt, mener DF.

Mange elever har over fire ugers fravær fra skolen på et år

Op mod hver femte elev i folkeskolen har så højt et fravær, at det skaber stor bekymring hos både skoleledere, forældre, kommuner og undervisningsministeren, skriver Politiken.

Justitsminister vil undersøge egen habilitet i Mueller-sag

USA's fungerende justitsminister, Matthew Whitaker, vil have topembedsmænd i justitsministeriet til at undersøge, hvorvidt han er inhabil i sagen om specialanklager Robert Muellers Rusland-undersøgelse.

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

I 2016 og 2017 er antallet af patienter på landets sygehuse steget med 55.000, mens der kun er kommet fire ekstra ansatte. Mange sygehuslæger oplever arbejdsdage, der er så hektiske, at det går ud over patienterne.

Berlingske

Dansk Folkeparti vil ikke love, at partiet om to år vil stemme for at hæve pensionsalderen i 2035, sådan som det ellers er planen i en stor aftale indgået af et bredt flertal i Folketinget.

B.T.

Dronning Margrethe er blevet opereret for grå stær på begge øjne og kan derfor se frem til at nyde sine foretrukne kunstarter i deres tiltænkte nuancer igen. Det forklarer professor i øjensygdomme.

Børsen

Nets' topchef, Bo Nilsson, vil udbrede teknologiforspringet i Norden til at erobre de europæiske betalingsmarkeder. Det skal ske via opkøb og vundne udbud.

Ekstra Bladet

Politiet mener, at en 40-årig kvinde var et tilfældigt offer i en bestialsk drabssag fra Nordjylland. Kvinden mødte sin skæbne på værtshuset Jagtstuen i Hadsund lørdag aften få timer før sin død.

Finans

Carlsbergs italienske chef risikerede sit job ved i hemmelighed at videreudvikle en opfindelse, som af ledelsen blev erklæret en fiasko. Nu er det Carlsbergs frontalangreb i vækstdrømmene verden over.

Information

Information beder i en ny serie kunstnere, kritikere og forskere om at forholde sig til, hvad identitetspolitik betyder for deres oplevelse af kunsten – på godt og ondt.

Jyllands-Posten

Integrationsydelsen er på bordet i finanslovsforhandlingerne. Men grundloven betyder, at ydelserne ikke uden videre kan sænkes.

Kristeligt Dagblad

Regeringen lægger op til, at en række af statens bygninger og arealer skal sælges. Historiker frygter, at det vil ramme bygningsværker med en vigtig kulturhistorisk betydning.

Politiken

Forhandlingerne om en ny model for tilskud til museerne skal rette op på et skævt system, mener DF, som dog vil skåne både Glyptoteket, Den Gamle By og Sønderjyllands Museum for sparekniven.

