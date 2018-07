Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Politi anholder 32-årig for krænkelser mod børn i København

Københavns Politi anholdt sent onsdag eftermiddag en 32-årig mand, der mistænkes for seks forhold om blufærdighedskrænkelser i København og på Frederiksberg. Alle seks forhold fandt sted i løbet af onsdag. »Der er tale om en mand, der har kørt rundt på en lånecykel og har krænket piger helt ned til syv år,« siger Kenneth Jensen, central efterforskningsleder ved Københavns Politi. Også en 13-årig pige er blevet krænket, mens fire andre og lidt ældre piger også er blevet forulempet. Gerningsmanden skal blandt andet have befølt pigerne i skridtet og på brysterne uden på deres tøj.

Læs mere her

Demokraterne vil stævne Trumps tolk fra Putin-møde

Demokraterne i USA presser på for at få Kongressen til at stævne den tolk, som bistod præsident Donald Trump under mødet med Ruslands præsident, Vladimir Putin. Demokraterne ønsker at finde ud af, hvad der blev sagt på mødet.

Læs mere her

Donald Trump. Foto: Leah Millis Vis mere Donald Trump. Foto: Leah Millis

Motorcyklist kvæstet i trafikulykke

En mandlig motorcyklist blev kvæstet, da han natten til torsdag forulykkede ved motorvejsaf- og tilkørslen ved Præstø Landevej og Næstved Landevej. Det oplyser Kent Edvardsen, der er vagtchef ved Sydsjællands Politi. »Vi er stadig ved at danne os et overblik over, hvad der er sket. Derfor kan jeg ikke oplyse meget andet, end at motorcyklisten er kommet til skade i ulykken, og at der er en helikopter på vej til stedet,« siger han.

Læs mere her

Knap halvdelen af de indsatte har ikke dansk baggrund

Der er næsten lige så mange indvandrere, efterkommere og udlændinge uden tilknytning til Danmark i landets fængsler og arresthuse, som der er fanger med dansk oprindelse. Det viser nye tal fra Kriminalforsorgen ifølge Kristeligt Dagblad.

Læs mere her

(ARKIV)Anonymt billede af en indsat i den sikrede institution Bakkegården den 30. maj 2012. Et politisk flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er blevet enige om en ny aftale, der frem til 2022 tilfører Kriminalforsorgen 600 millioner kroner. Skriver Ritzau den 29. november 2017. (Foto: Dennis Lehmann/Scanpix 2017) Foto: Dennis Lehmann Vis mere (ARKIV)Anonymt billede af en indsat i den sikrede institution Bakkegården den 30. maj 2012. Et politisk flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er blevet enige om en ny aftale, der frem til 2022 tilfører Kriminalforsorgen 600 millioner kroner. Skriver Ritzau den 29. november 2017. (Foto: Dennis Lehmann/Scanpix 2017) Foto: Dennis Lehmann

Butiksansat blev slæbt efter bil i forsøg på at stoppe tyv

Det gik galt, da en butiksansat onsdag aften forsøgte at stoppe en mand fra at slippe afsted med tyvekoster på Bornholm. I forsøget på at stoppe den mand, der havde stjålet et par flasker spiritus fra Superbrugsen i Allinge, løb en mandlig ansat i forretningen efter gerningsmanden, som flygtede i en bil. På en eller anden måde endte den ansatte med at sidde fast i siden af bilen og blive slæbt mindst 150 meter hen ad vejen, før han slap fri, og gerningsmanden slap væk. Efter omstændighederne har den ansatte det godt. Den formodede gerningsmand blev senere anholdt og sigtet for røveri.

Læs mere her

Tyrkiet ophæver omstridt undtagelsestilstand efter to år

Undtagelsestilstanden i Tyrkiet, der har været i kraft de seneste to år, er blevet ophævet. Præsident Recep Tayyip Erdogan har dermed ikke forlænget de særlove, der blev indført efter et mislykket kupforsøg mod ham i juli 2016.

Læs mere her

Recep Tayyip Erdogan. Foto: OZAN KOSE Vis mere Recep Tayyip Erdogan. Foto: OZAN KOSE

Dagens avisforsider

Berlingske

Den amerikanske internetgigant Google har fået en rekordstor bøde for siden 2011 at misbruge sin magt over Android-mobilsoftwaren til at sikre sin forretning. Det fastslår EU-Kommissionen.

Læs mere her

B.T.

Hver dag opstår der farlige situationer på landets togstationer, fordi folk – særligt børn og unge – ignorerer sikkerhedsregler. Siden 1. januar 2016 er der registreret 795 nærvedpåkørsler.

Læs mere her

Børsen

Danske Bank-topchef Thomas Borgen har tiltrukket nye kunder på trods af hvidvasksskandalen. Der skal mere til, før kunderne skifter, siger senioranalytiker.

Læs mere her

Ekstra Bladet

Straffen er barsk, når bandemedlemmer melder sig ud af banden Loyal to Familia (LTF), mener politiet. Anklagemyndigheden har nu udarbejdet et anklageskrift mod 14 unge fra Køge-egnen.

On June 28th 2018 it was made known that the Public Prosecutor and Danish police will attempt to ban the feared Copenhagen gang Loyal To Familia. The right to freely open societies and clubs is secured in the Danish constitution therefore the Prosecutor and police have spent the last many month looking through 10.000s of papers, files and cases against members to be as certain as possible that they can ban LTF on the grounds of starting a club with illegal intents. This will be the first case of its kind in Denmark though some unsuccessful attempt have been tried but never went to court among others against Hells Angels and Hizb Ut-Tahrir. This time the parties seem certain that they can connect a number of violent incidents such as numerous shootings both of civilians and rival gang members directly to the gang's purpose. It is yet unknown when the case will begin in court. ***IMPORTANT: NO BYLINE IF USED - CREDIT ONLY RITZAU SCANPIX**. (Foto: Scanpix Danmark STF/Ritzau Scanpix) Foto: Scanpix Danmark STF Vis mere On June 28th 2018 it was made known that the Public Prosecutor and Danish police will attempt to ban the feared Copenhagen gang Loyal To Familia. The right to freely open societies and clubs is secured in the Danish constitution therefore the Prosecutor and police have spent the last many month looking through 10.000s of papers, files and cases against members to be as certain as possible that they can ban LTF on the grounds of starting a club with illegal intents. This will be the first case of its kind in Denmark though some unsuccessful attempt have been tried but never went to court among others against Hells Angels and Hizb Ut-Tahrir. This time the parties seem certain that they can connect a number of violent incidents such as numerous shootings both of civilians and rival gang members directly to the gang's purpose. It is yet unknown when the case will begin in court. ***IMPORTANT: NO BYLINE IF USED - CREDIT ONLY RITZAU SCANPIX**. (Foto: Scanpix Danmark STF/Ritzau Scanpix) Foto: Scanpix Danmark STF

Information

Andelskassen Merkur, der blandt andet investerer i økologiske og sociale projekter, er siden 1985 vokset fra et beskedent kælderlokale i Aalborg til knap 100 ansatte og hovedsæde i København.

Læs mere her

Jyllands-Posten

Danskerne bliver vegetarer eller holder kødløse dage som aldrig før. Det kan blive en alvorlig udfordring for de mange bøfhuse og burgerkæder, der er åbnet de seneste år.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

Et markant stigende antal indsatte i landets fængsler og arresthuse er indvandrere, efterkommere eller udlændinge uden tilknytning til Danmark. Dårligt dansk og manglende respekt for fængslets personale skaber spændinger.

Læs mere her

Politiken

Verden over er der bekymring for at løbe tør for vand. Derfor er danske eksperter kaldt til hjælp i tørkeramte og vandhungrende regioner for at bidrage med særlig ekspertise.