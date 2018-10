Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Erhvervsstyrelsen er klar til at lukke 11.000 virksomheder

Efter stramninger af hvidvaskregler gør Erhvervsstyrelsen klar til at true op mod 11.000 selskaber med en tvungen opløsning. Det gør Erhvervsstyrelsen, fordi selskaberne ikke lever op til regler, der skal forhindre hvidvask og skattesvig.

Tyrkisk politi leder efter journalists lig uden for Istanbul

Mere end to uger efter at den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi forsvandt i Istanbul, udvider politiet i Tyrkiet eftersøgningen til også at gælde en skov uden for byen samt et område nær Marmarahavet. Her mener politiet, at de jordiske rester af Khashoggi kan være forsøgt gemt af vejen.

Præsidentkandidat beskyldes for forsøg på valgfusk i Brasilien

Den højreorienterede præsidentkandidat Jair Bolsonaro beskyldes for at stå bag en omfattende smædekampagne mod sin modstander i kampen om præsidentposten i Brasilien, den venstreorienterede Fernando Haddad. Beskyldningerne kommer fra Fernando Haddad.

Trump: Saudiarabisk journalist er formentlig død

Den amerikanske præsident, Donald Trump, gav torsdag for første gang udtryk for, at han formoder, at den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi er død. Tyrkiske embedsmænd siger, at Khashoggi er blevet dræbt og parteret i det saudiarabiske konsulat i Istanbul den 2. oktober.

Alternativets medlemmer skal vælge ny borgmester

Når Alternativet skal afgøre, hvem der skal overtage posten som kultur- og fritidsborgmester i København, efter at Niko Grünfeld trak sig sent onsdag aften, skal medlemmerne på banen. "Demokratisk potentiale" er en del af Alternativets dna, påpeger partiet i en pressemeddelelse.

Californien vil genoverveje omstridte livstidsdomme

Myndighederne i den amerikanske delstat Californien vil på ny se på de livstidsdomme, som op mod 4000 indsatte har fået. Fælles for dem er, at de er fundet skyldige i tre lovovertrædelser og har fået livstid efter Californiens omstridte "three strikes"-lov.

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

Nedturen for den 23-årige Yahya Hassan er fuldendt med en dom, der sender ham i tidsubestemt psykiatrisk behandling. Den kan foregå ambulant, og dermed kan han være på fri fod om et par dage.

Berlingske

I en ny bog siger Venstre-profilen Jan E. Jørgensen, at forskellen på Venstre og Dansk Folkepartis ideologier formentlige er for stor til et regeringssamarbejde.

B.T.

Den kendte filmmand Peter Aalbæk kalder udvisningen af 13-årige Atcharapan "Mint" Yuangyai til Thailand for absurd og er nu gået ind i sagen. Aalbæk er klar til at hjælpe økonomisk i mulig retssag.

Børsen

Efter en stramning af hvidvaskreglerne gør Erhvervsstyrelsen nu klar til at tvangsopløse 11.000 selskaber, der ikke er åbne om deres ejerforhold.

Ekstra Bladet

Mens politiet prøver at finde kvinden, der er sigtet for at svindle Socialstyrelsen for 111 millioner kroner, prøver en kurator at opspore værdierne i forsøg på at få dem tilbage i statskassen.

Finans

Den franske oliegigant Total har mod på at vokse sig større på de nordlige breddegrader, efter at koncernen tidligere på året købte Mærsks olieforretning.

Information

Brexit, nationalisme, indvandring og teknokrati har bragt det europæiske politiske projekt i krise. Men der findes også et andet Europa - et idéernes Europa, som forfatterne holder liv i.

Jyllands-Posten

Med de seneste sager om hvidvask og afsløring af at storbanker har hjulpet spekulanter med at unddrage statskasser for milliarder i udbytteskat, slås der revner i tilliden til den finansielle sektor.

Kristeligt Dagblad

Det er muligt at reducere antallet af trafikdrab endnu mere. Sådan lyder det fra organisationer, som mener, at ambitionen om højst 120 dræbte i trafikken om året er for lav.

Politiken

Gentagne afsløringer om svindel i finanssektoren er svære at affeje som tilfældige bankmedarbejderes fejltagelser. Der ser ud til at være noget generelt på spil i den internationale finanssektor. Samtidig ser det ikke ud til, at myndighederne har et effektivt værn, der beskytter vores samfund (analyse).

