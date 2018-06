Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Rød blok til Alternativet: I gør Løkke til statsminister

Alternativet svigter oppositionens kamp for en ny uddannelses-, social-, klima- og fordelingspolitik. Sådan lyder det fra flere oppositionspartier, efter at Uffe Elbæk tirsdag oplyste, at Alternativet efter næste valg vil pege på Uffe Elbæk som statsminister.

Læs mere her

ARKIVFOTO af Uffe Elbæk. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere ARKIVFOTO af Uffe Elbæk. Foto: Thomas Lekfeldt

Militæret i Mali beskyldes for at henrette tilfældige civile

Den maliske hær har 'uden videre' skudt og dræbt 12 civile personer som hævn for drabet på en soldat. Sådan lyder konklusionen fra FN's mission i Mali, som har efterforsket hændelsen, der skete 19. maj.

Læs mere her

Egyptens landstræner træder tilbage efter VM-fiasko

Héctor Cúper forlader jobbet som træner for Egyptens fodboldlandshold, som tabte samtlige sine tre gruppekampe ved VM i Rusland. Det rapporterer BBC. Egypten, der deltog i sin første VM-slutrunde i næsten tre årtier, sluttede sidst i gruppe A efter nederlag til først Uruguay, dernæst Rusland og afslutningsvis Saudi-Arabien.

Læs mere her

Russisk politi evakuerer 16 steder efter bombetrusler i VM-by

Russisk politi modtog tirsdag aften flere bombetrusler mod hoteller og restauranter i byen Rostov, der er en af værtsbyerne ved den igangværende VM-slutrunde i fodbold. 16 hoteller og restauranter blev evakueret, men fungerer nu normalt igen, oplyser pressetjenesten i regionen.

Læs mere her

Storbritannien undervurderer Brexit-regning med milliarder

Det bliver langt dyrere for Storbritannien at forlade EU end hidtil estimeret. Ifølge et parlamentsudvalg, der har til opgave at holde øje med de offentlige budgetter, har den britiske regering regnet mindst ti milliarder pund forkert. Det svarer til 84,5 milliarder kroner.

Læs mere her

På to år er 23.000 færre på kontanthjælp

Antallet af kontanthjælpsmodtagere fortsætter med at falde, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener, at det skyldes kontanthjælpsloftet, 225-timers-reglen og en bedre dansk økonomi.

Læs mere her

Troels Lund Poulsen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Troels Lund Poulsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Dagens avisforsider

Berlingske

Studerende med usynlige handicap som ordblindhed, ADHD og angst mangler støtte til at gennemføre studiet, og 65 procent overvejer at droppe ud. Det kan koste samfundet dyrt.

Læs mere her

B.T.

De danske VM-drenge fik det nødvendige point efter en uafgjort kamp mod Frankrig, som sender Danmark videre til ottendedelsfinalen mod Kroatien. Christian Eriksen mener, at nu er alt muligt.

Christian Eriksen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Christian Eriksen. Foto: Liselotte Sabroe

Børsen

Statsstøtten til havvind vil snart forsvinde, erkender energiselskabet Ørsted, som derfor sætter sin el- og privatkundeforretning til salg for at fokusere på at være global producent af grøn energi.

Læs mere her

Ekstra Bladet

Danmark skal møde Kroatien, som er en voldsom modstander i VM-ottendedelsfinale. Der er kun en ting at sige til det danske hold: Der skal steppes voldsomt op, hvis også kvartfinalen skal i hus.

Information

En italiensk bjerglandsby fik fordoblet sit indbyggertal, da en flok asylansøgere blev indlogeret på byens hotel. Få ser den øgede migration til Italien som en mulighed, de fleste som en katastrofe.

Læs mere her

Jyllands-Posten

På trods af at cyberangreb er blevet udråbt som den største trussel mod Danmarks sikkerhed, ønsker danske virksomheder ikke at være med i Forsvarets Efterretningstjenestes netværk mod cyberangreb.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

Et nyt universitetsfag, akademia, skal styrke studerendes nysgerrighed og evne til at tænke kritisk. Men det skal ikke være højpandet som filosofikum, mener forskningsminister Tommy Ahlers (V).

Læs mere her

Uddannelsesminister Tommy Ahlers. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Uddannelsesminister Tommy Ahlers. Foto: Søren Bidstrup

Politiken

Danmark fortjener mere ved VM. Med et af verdens bedste foldboldlandshold har Danmark potentialet til at fortsætte ud over ottendedelsfinale, skriver avisens sportsredaktør i en analyse på forsiden.

Læs mere her