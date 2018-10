Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Kvindelig tv-vært fundet voldtaget og dræbt i Bulgarien

Liget af den 30-årige tv-vært Viktoria Marinova blev søndag fundet i en park i det nordlige Bulgarien. Journalisten var blevet dræbt af slag i hovedet og kvælning og havde været udsat for voldtægt. Hun er den tredje journalist, der er blevet dræbt i et EU-land det seneste år.

Gerningsmænd på knallert affyrer skud i Hundige

Der blev søndag aften omkring klokken 21.30 affyret flere skud ved Gersagerparken i Hundige. Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi. »Der er blevet afgivet nogle skud. Ingen personer er ramt,« siger vagtchef Henrik Olesen. Politiet vil ikke komme nærmere ind på den videre efterforskning, men oplyser, at skuddene formentlig er afgivet af flere personer, der har været kørende på en knallert. Ingen personer er anholdt.

To mænd dør efter kollaps på målstregen under løb i Cardiff

To mænd er bekræftet omkommet, efter at de kollapsede på målstregen under et halvmaraton i Cardiff i Wales søndag. De to løbere menes at have fået hjertestop, efter at de havde gennemført løbet. Lokale medier skriver ifølge The Guardian, at en 32-årig mand kollapsede foran sin hustru og etårige barn. Den anden - en 25-årig mand - havde gennemført løbet sammen med sin kæreste.

FN-panel: Global opvarmning kan begrænses til 1,5 grader

Det er muligt. Men det kræver hurtige, omfattende og hidtil usete ændringer i alle aspekter af samfundet, hvis den globale opvarmning skal begrænses til 1,5 grader i år 2100. Sådan lyder det i en ny rapport fra FN's Klimapanel, der er blevet offentliggjort i nat.

Bolsonaro knuser Lulas afløser i første valgrunde i Brasilien

Den brasilianske præsidentkandidat Jair Bolsonaro fik søndag et kanonvalg. Bolsonaro, der politisk hører til langt ude på højrefløjen, fik 46,7 procent af stemmerne i Brasilien, og han skal nu op imod rivalen Fernando Haddad i anden valgrunde 28. oktober.

Forbrugerråd: Prisportaler vildleder i jagten på lave priser

Flere af de prisportaler, der sammenligner eksempelvis priser på flybilletter og computere, holder ikke det, de lover - nemlig at de kan finde de billigste varer. Sådan lyder det fra Forbrugerrådet Tænk, skriver Jyllands-Posten.

Avisen Danmark

Mens politikerne kæmper for at få flere til at vælge erhvervsuddannelserne, viser nye analyser, at håndværkere og andre med erhvervsfaglige uddannelser i høj grad bidrager til den positive udvikling i landdistrikterne og til at aflive myten om den rådne banan.

Berlingske

I over hundrede sager har Socialpædagogernes Landsforbund stævnet handicappede eller psykisk syge. En autistisk kvinde er blevet stævnet for knap 300.000 kroner for at have kastet to bøger på en pædagog på sin døgninstitution.

B.T.

Hele ugen har danskere landet over markeret Kim Larsen. Det kulminerede i en stor mindekoncert på Rådhuspladsen i København med optrædener fra en række kendte danske kunstnere. Måske bør Rådhuspladsen skifte navn til Larsenpladsen.

Børsen

Hvidvasksagen kan få staten til at trække sig fra en eventuel fremtidig kontrakt med Danske Bank, siger innovationsminister Sophie Løhde (V). Også flere borgmestre – heriblandt Københavns overborgmester, Frank Jensen (S) – truer med at droppe banken. Det kan dog blive svært, vurderer eksperter.

Ekstra Bladet

I september blev 11 personer anholdt i et sommerhusområde i Rødvig. Personerne havde lejet sig ind i sommerhuset, og politiet mener, at der er tale om folk fra banden Brothas, der skjulte sig i området efter skyderier i København.

Finans

Danske Banks hvidvaskskandale pletter udlandets syn på Danmark. Og sagens alvor understreges af uhørt enighed om behovet for at stramme den finansielle lovgivning blandt både et bredt politisk flertal og finanssektorens toplobbyist.

Jyllands-Posten

Utroværdige prisportaler gør det svært at finde billige flybilletter. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt tre portaler til Forbrugerombudsmanden for vildledende markedsføring og to for skjult reklame.

Kristeligt Dagblad

Godkendelsen af Brett Kavanaugh som højesteretsdommer i USA vil få konsekvenser for midtvejsvalget, for højesteret og for mistilliden mellem højre- og venstrefløjen og mellem kvinder og mænd.

Politiken

Især unge lægger i stigende grad vægt på etik, klima og socialt ansvar, når de investerer deres opsparing. Undersøgelser viser, at fokus på bæredygtighed ikke går ud over afkastet.

