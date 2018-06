Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Kvinde død: Politiet efterlyser vidner

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi efterlyser vidner i Maribo, efter en kvinde tirsdag aften klokken 20:42 blev fundet bevidstløs ved siden af sin cykel midt på Blæsenborg Allé. Kvinden blev fløjet til Righospitalet, hvor hun kort efter ankomst blev erklæret død. »Vi kan på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at der kan være sket en påkørsel,« lyder det fra politiet, som derfor beder vidner om at henvende sig på telefonnummer 114. De pårørende er underrettet.

Efterretningschef advarer fans mod russisk hacking under VM

Cyberspioner fra den russiske regering vil forsøge at hacke mobiltelefoner og bærbare computere, som udenlandske fodboldfans har med sig til VM i Rusland.

Måling: Thulesen Dahl er den mest magtfulde politiker

Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, er den mest magtfulde politiker i landet. Det viser en meningsmåling fra Voxmeter forud for Folkemødet, som begynder torsdag.

Pape vil stoppe advokaters fængselsfremstød

Regeringen vil slå hårdt ned over for forsvarsadvokater, der bejler til indsatte med gaver og fisker klienter fra deres kolleger. Det skal ske med to nye initiativer.

Usædvanlig lang influenzasæson kostede mange livet

Den seneste influenzasæson var usædvanlig. Både hvad angår omfang, varighed og cirkulerende influenzavirus. 1644 mistede livet, viser en opgørelse fra Statens Serum Institut.

Slide og binge er nye ord i Den Danske Ordbog

Danskernes nye elektroniske vaner er blandt de temaer, der præger et nyt hold af ord, der torsdag tilføres Den Danske Ordbog.

Berlingske

De Radikale skærper kravene for at støtte Mette Frederiksen. Skal en S-regering til magten med radikale stemmer, kræver Morten Østergaard indrømmelser på udlændinge- og nu også uddannelsesområdet.

B.T.

Vognmænd tør kun køre studentervogne ind i ghetto-områder med politieskorte. Det er simpelthen for usikkert, og vi ønsker ikke at udsætte chauffører og elever for fare, siger vognmand.

Børsen

Advokat, som repræsenterer knap 100 amerikanske pensionskasser, der er sagsøgt for udbyttesvindel af Skat, beskylder skatteminister Karsten Lauritzen og Skat for at have misforstået hele sagen.

Ekstra Bladet

Mens den konservative folketingsgruppe er lodret imod kulturministerens tur til Rusland, så siger justitsminister Søren Pape Poulsen god for besøget.

Information

Selv om forsvarsministeren har advaret om hackerangreb fra Putins styre, så er en russisk indtrængen i Det Kongelige Biblioteks it-system i 2017 aldrig blevet efterforsket. Sikkerhedsekspert undrer sig.

Jyllands-Posten

Trods fokus på det modsatte vokser antallet af patienter, der oplever tvang i psykiatrien. Sundhedsstyrelsen anser Folketingets mål om at nedbringe brug af tvang frem mod 2020 som urealistisk.

Kristeligt Dagblad

Ny undersøgelse gør op med myter om børneforældre. Opdragelse er atter i høj kurs, viser det sig, men fagfolk tvivler på, at forældrene reelt lever op til de gode hensigter.

Politiken

Indvandrerdebatten splitter, mens landsholdet samler. Fire af de danske VM-spillere kalder sig 'de mørke danskere' for at vise, at Danmark skal være mere end blå øjne og lyst hår.

