Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

166 kranier fundet i massegrave i Mexico

Mexicanske myndigheder har fundet 166 kranier i massegrave i delstaten Veracruz. Fundet af gravene er et af de største hidtil i Mexico, hvor narkokarteller jævnligt graver ofre ned i hemmelighed. Ifølge statsanklageren er ligene begravet for mindst to år siden.

ARKIVFOTO fra fund af grav i Mexico.

Twitter udelukker kontroversiel talkshowvært permanent

Den højreorienterede talkshowvært Alex Jones og hans hjemmeside Infowars er permanent blevet udelukket fra Twitter. Årsagen er grov opførsel på det sociale medie, oplyser Twitter. Alex Jones er blandt andet kendt for at fremføre konspirationsteorier om 11. september og skoleskyderier.

V-ordførere er imod forslag om at gøre håndtryk lovpligtigt

Regeringens forslag om at afkræve udlændinge et håndtryk for statsborgerskab bliver nu kritiseret af ordførere i Venstres folketingsgruppe, skriver Berlingske. Siden offentliggørelsen er forslaget blevet kritiseret af flere Venstreborgmestre, men nu er kritikken rykket ind på Christiansborg.

Fri omgangstone må ikke længere undskylde sexchikane

Regeringen vil stramme reglerne for sexchikane, skriver Politiken. Således skal en fri omgangstone på arbejdspladsen ikke længere kunne bruges som en undskyldning for sexchikane. Godtgørelsen for sexchikane skal desuden stige fra 25.000 kroner til 33.000 kroner, mener regeringen.

Københavns Kommune indgår aftale om Amager Fælled

Efter hårde forhandlinger er et flertal i Københavns Borgerrepræsentation natten til fredag nået frem til en løsning, der skal erstatte byggegrunden på "Strandengen". De syv forhandlende partier er blevet enige om, at byggeriet på Amager Fælled skal fylde 11,8 hektar.

Amager Fælled.

Brasiliansk spidskandidat udsat for voldsomt knivangreb

Den brasilianske, højreorienterede præsidentkandidat Jair Bolsonaro er blevet ramt af knivstik i maven. Han ligger på intensivafdelingen, og det vurderes, at det vil tage ham to måneder at komme sig. Bolsonaro står til at blive den næstmest populære kandidat ved valget i oktober efter Lula, som er blevet udelukket fra valget.

Dagens avisforsider

Berlingske

Flere politikere i Venstres folketingsgruppe kritiserer regeringens krav om håndtryk for at få statsborgerskab. Man opfinder problemer, der ikke eksisterer, lyder kritikken.

B.T.

De hasteindkaldte danske landsholdsvikarer fik en sand heltemodtagelse, da de torsdag eftermiddag landede i Danmark efter det vellykkede og historiske 0-3 nederlag i Slovakiet.

Foto: Claus Bech

Børsen

Står det til SF, Enhedslisten og Alternativet skal stort set alle aftaler om skatte- og afgiftslettelser rulles tilbage eller ændres, hvis rød blok får magten. Men Socialdemokratiet vil ikke imødekomme alle ønsker.

Ekstra Bladet

Op mod hver anden dansker bliver ramt af diskusprolaps. Ekstra Bladet har samlet de bedste råd til, hvordan man tackler sygdommen fra en række kendte personer, der har oplevet det på egen krop.

Information

Selv om meget har forandret sig i Sverige, lever landet stadig i eftervirkningerne af ”folkhemmet”. Den svenske forfatter Lena Andersen forklarer folkehemmets skæbne for Information forud for valget.

Jyllands-Posten

Serbien og Kosovo vil ændre på grænsen mellem de to lande. Men det kan føre til nye uroligheder på Balkan, lyder advarslerne fra en række eksperter og flere europæiske regeringer.

Kristeligt Dagblad

Kulturpersoner kritiserer Statens Kunstfond for sammenspisthed og snæver kunstforståelse. At folk kender hinanden er meget svært at undgå i et lille land, lyder det fra ekspert.

Statens Kunstfond.

Politiken

Regeringen vil ændre på loven, så tonen på arbejdspladsen ikke tillægges betydning i sager om sexchikane. Således må en fri omgangstone ikke længere undskylde chikane. Erstatninger til ofre skal desuden hæves.

