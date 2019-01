Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Harris indleder valgkamp i sin hjemby med angreb på Trump

Den demokratiske senator Kamala Harris indledte søndag formelt sin kampagne forud for det amerikanske præsidentvalg i 2020. Foran rådhuset i hjembyen Oakland lovede hun de mange fremmødte at forene et USA, der lider af dyb splittelse - både socialt, kulturelt og politisk. Hun stiller således op for at kæmpe mod dem, der 'prøver at indgyde had og splittelse'. »Vi er her, fordi den amerikanske drøm er under angreb, og vores amerikanske demokrati er på spil som aldrig før,« lød det fra trappen på Oaklands rådhus: »Vi er her på et tidspunkt, hvor vi må besvare et grundlæggende spørgsmål. Hvem er vi som amerikanere? Så lad os svare på det spørgsmål. Vi er bedre end dette.«

Læs mere her

Politi efterlyser gerningsmænd efter røveri mod kasino

Nordsjællands Politi søger efter to gerningsmænd efter et røveri mod Casino Marienlyst i Helsingør natten til mandag. Gerningsmændene er set køre fra stedet i en mindre bil, oplyser Nordsjællands Politi. »De gik ind på kasinoet og truede kasseren med en stor omgang peberspray,« siger David Buch, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi. Gerningsmændene bar sorte masker og hvide dragter under røveriet, der fandt sted omkring klokken 02.40 natten til mandag.

Læs mere her

58 omkomne er bjærget i Brasilien efter dæmningskollaps

Antallet af dræbte fortsætter med at stige, efter at en dæmning fredag er brudt sammen i Brasilien. Redningsarbejdere har bjærget 58 omkomne, mens antallet af savnede er steget til 305. Det oplyser en talsmand for det brasilianske civilforsvar sent søndag aften dansk tid.

Læs mere her

Foto: Antonio Lacerda Vis mere Foto: Antonio Lacerda

En 41-årig mand er anholdt for at true betjente på livet

En mand fra Varde-området er søndag aften blevet anholdt for at have truet betjente på livet. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. 'Tidligere på dagen havde manden fremsat trusler på livet mod unavngivne betjente,' lyder det i meddelelsen. Syd- og Sønderjyllands Politi iværksatte derfor en aktion for at lokalisere og anholde manden.

Læs mere her

Selvudråbt præsident indkalder til protester mod Maduro

Venezuelas oppositionsleder, Juan Guaidó, der udfordrer præsident Nicolas Maduros legitimitet, opfordrer det venezuelanske folk til at indtage landets gader i protest. Det skriver nyhedsbureauerne AP og AFP. I en direkte tv-udsendelse søndag aften opfordrer Guaidó modstandere af præsident Maduro til at mobilisere sig to gange den kommende uge.

Læs mere her

Skoleelever gør opsigtsvækkende fund af sunde bakterier

Ti nye bakteriearter som verden aldrig har set før. Det er resultatet af et stort eksperiment, som tæt på 25.000 skoleelever fra hele landet har deltaget i. Med hjælp fra professionelle aktører, brugte eleverne to dage på at indsamle grene, blade og blomster og derefter teste, om der heri kunne gemme sig nye arter sundhedsfremmende bakterier - også kaldet mælkesyrebakterier.

Læs mere her