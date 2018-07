Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Hver 14. på dagpenge er østeuropæer

På otte år er antallet af østarbejdere på dagpenge i Danmark steget voldsomt. I april 2010 var der 850 østeuropæiske fuldtidsledige, som modtog dagpenge. I år er tallet oppe på 5.065 personer, hvilket er seks gange så mange. Det viser nye tal fra Jobindsats.dk, som Fagbladet 3F har trukket. »Flere udlændinge får øjnene op for det danske lønniveau og accepterer ikke længere lave lønninger. Desværre bliver mange af dem, som forlanger højere lønninger, skubbet ud og erstattet med arbejdere, der er villige til at modtage lavere løn,« siger Jens Arnholtz, der er forsker ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, FAOS.

Topdemokrater: Trumps forklaring bringer mere skam over USA

Flere fremtrædende demokrater afviser præsident Donald Trumps forsøg på at forklare en række opsigtsvækkende kommentarer, som han kom med under et pressemøde med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Donald Trump. Foto: MICHAEL REYNOLDS Vis mere Donald Trump. Foto: MICHAEL REYNOLDS

Hotelkoncern sagsøger ofre efter Las Vegas-massakre

Hotelkoncernen MGM Resorts har valgt at sagsøge en række ofre efter en massakre, der sidste år kostede 58 mennesker livet i spillebyen Las Vegas. MGM Resorts ejer Mandalay Bay Resort and Casino, hvor gerningsmanden bag masseskyderiet, Stephen Paddock, havde lejet et værelse, hvorfra han skød mod publikum til en koncert. Søgsmålet er et forsøg på at få omkring 1000 personer, der har sagsøgt hotelkoncernen, til at droppe deres søgsmål.

Legalisering af narkotika kan blive en mulighed i Mexico

Mexicos tiltrædende præsident, Andrés Manuel López Obrador, har givet grønt lys til at undersøge muligheden for at legalisere narkotika for at begrænse den voldelige kriminalitet i landet. Det fortæller landets kommende indenrigsminister, Olga Sanchez Cordero.

Forskere finder 12 nye måner omkring gasplaneten Jupiter

Astronomer fortsætter med at finde måner omkring Jupiter, 400 år efter at Galileo spottede gasplaneten. Tirsdag aften kunne et hold astronomer berette, at der er fundet yderligere 12 måner, der kredser om Jupiter.

ARKIVFOTO af Jupiter. Foto: AFP PHOTO / NASA/JPL-CALTECH/SWRI/MSSS/KEVIN M. GILL Vis mere ARKIVFOTO af Jupiter. Foto: AFP PHOTO / NASA/JPL-CALTECH/SWRI/MSSS/KEVIN M. GILL

Sverige nedbringer skovbrande og får italiensk flyhjælp

De svenske brandmyndigheder er lykkedes med at nedbringe antallet af brande fra 80 tirsdag formiddag til 50 tirsdag aften. Tirsdag aften landede det første af flere slukningsfly fra Italien, der skal bistå svenskerne.

Dagens avisforsider

Berlingske

I en ny måling finder fire ud af ti danskere Lars Løkke Rasmussen (V) enten ”meget utroværdig” eller ”overvejende utroværdig”. Statsministerens omdømme har kostet Venstre op mod 180000 vælgere, vurderer eksperter.

Lars Løkke Rasmussen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lars Løkke Rasmussen. Foto: Bax Lindhardt

B.T.

Københavns Kommune kan ikke redegøre for mere end 500 stykker kunst til en samlet værdi af mindst 1,8 millioner kroner. Det viser en aktindsigt fra kommunen. Det dyreste værk har kostet 104.000 kroner, men kommunen ved ikke, hvor det befinder sig. ”Komplet amatøragtigt”, siger Liberal Alliance.

Børsen

Europæiske rederier er hårdt pressede af kinesisk og sydkoreansk statsstøtte til landenes rederier. EU er i gang med at undersøge den koreanske statsstøtte, og danske politikere presser på for, at undersøgelsen også skal omfatte Kina.

Ekstra Bladet

Et totalt forbud, hvor der overhovedet ikke må ryges i arbejdstiden. Heller ikke ved hjemmearbejde, på kurser eller i frokostpausen. Det er realiteterne for flere hundrede ansatte i Københavns Kommune, efter at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indført en ny, restriktiv rygepolitik i dens centralforvaltning.

Information

Alternativets politiske leder og statsministerkandidat, Uffe Elbæk, kommer med en skarp kritik af venstrefløjen. Ambitionsniveauet på store dele af venstrefløjen er ”desværre så lavt, at det egentlig er underligt, at krisen ikke er større”, lyder det fra Elbæk. SF og Enhedslisten giver svar på tiltale.

Uffe Elbæk. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Uffe Elbæk. Foto: Søren Bidstrup

Jyllands-Posten

Danske energiselskaber har ved flere lejligheder været udsat for målrettet cyberspionage som det, der i 2015 endte med at lamme store dele af energiforsyningen i Ukraine. Det oplyser chefen for Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, Thomas Lund-Sørensen.

Kristeligt Dagblad

Over de seneste årtier er antallet af nonner og søstre styrtdykket. Fortsætter udviklingen, vil der om få år ikke længere være liv i landets klostre. Nutidens unge mennesker har svært ved at forpligte sig, lyder en af forklaringerne fra en biskop.

Politiken

Aldrig har så mange danskere søgt om at tage patent på en opfindelse. Det gør Danmark til et af verdens førende lande for nye idéer. Alene i 2017 blev der indgivet 1340 ansøgninger om patenter fra private opfindere og især større virksomheder. Det er en stigning på 19 procent siden 2013, viser tal fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

