Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Hollywood-skuespilleren Shia LaBeouf skal skilles

Efter to års ægteskab har den amerikanske skuespiller Shia LaBeouf og hustruen Mia Goth søgt om skilsmisse, skriver CNN. Det bekræfter en talsmand for den 32-årige skuespiller, der fik sit store gennembrud i 'Transformers'-filmene. »Shia og Mia har søgt om skilsmisse. Separationen er venskabelig, og alle detaljerne om skilsmissen vil blive holdt privat,« fortæller talsmanden til CNN. De to nu tidligere ægtefolk dannede par i fire år, før de sagde 'ja' til hinanden i 2016.

ARKIVFOTO af Shia LaBeouf og Mia Goth. Foto: NEIL HALL Vis mere ARKIVFOTO af Shia LaBeouf og Mia Goth. Foto: NEIL HALL

11 mænd varetægtsfængslet - sigtet for fem drabsforsøg

11 mænd, der sættes i forbindelse med den verserende bandekonflikt, er natten til torsdag blevet varetægtsfængslet i 20 dage efter et grundlovsforhør i København. Det oplyser den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi til Ritzau. Grundlovsforhøret foregik bag lukkede, og derfor kan politiet tidligt torsdag morgen ikke udtale sig yderligere om sagen. Mændene blev anholdt natten til onsdag og er sigtet for fem drabsforsøg og to røverier begået i perioden fra 5. til 26. september i København.

Læs mere her

Trump åbner for at ændre mening om anklagede Kavanaugh

USA's præsident, Donald Trump, vil ikke udelukke, at han kan ændre mening om sin kandidat til det ledige sæde i landets højesteret, dommer Brett Kavanaugh. Det siger Trump, kort før at Kavanaugh torsdag skal afhøres i Senatets retsudvalg om påståede seksuelle overgreb.

Læs mere her

Brett Kavanaugh. Foto: SAUL LOEB Vis mere Brett Kavanaugh. Foto: SAUL LOEB

Staten forventer trecifret millionbeløb efter Panama Papers

Skattemyndighedernes køb af lækkede dokumenter fra Panama Papers for seks millioner kroner kan vise sig at blive en rigtig god investering for den danske stat. Skattestyrelsen vil således "næsten love" et trecifret millionbeløb til statskassen, skriver Politiken.

Læs mere her

Grønlands politiske fremtid er uvis kort før landstingsåbning

Landsstyreformand og Siumut-leder Kim Kielsen vil ikke afsløre indholdet af onsdagens seneste koalitionsforhandlinger i Grønland. Men forhandlingerne står stadig på, lyder det. Kielsen har indtil fredag til at finde et nyt flertal, ellers kan der blive udskrevet nyvalg.

Læs mere her

ARKIVFOTO af Kim Kielsen med statsminister Lars Løkke Rasmussen. Foto: Christian Klindt Sølbeck Vis mere ARKIVFOTO af Kim Kielsen med statsminister Lars Løkke Rasmussen. Foto: Christian Klindt Sølbeck

EU-Kommissionen advarer Danmark mod vildsvinehegn

Truslen om afrikansk svinepest er alvorlig. Men den danske regerings forsvar i form af et vildsvinehegn til 80 millioner kroner langs den dansk-tyske grænse udløser europæisk bekymring. EU-Kommissionen fraråder således tiltaget, skriver Jyllands-Posten.

Læs mere her

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

Socialdemokratiet vil med et nyt forslag om kompensation forsøge at rette op på en fejl i udligningen. Fejlen er skyld i, at nogle fynske og jyske kommuner samlet fik 1,4 milliarder kroner for lidt i støttekroner i perioden fra 2015 til og med 2018, mens hovedstadskommuner blev uretmæssigt forgyldt.

Berlingske

København og opland løber i disse år fra resten af landet. Omkring 30 procent af Danmarks befolkning bor i Region Hovedstaden, men regionen står for 40 procent af landets bruttonationalprodukt. Men at væksten og værdiskabelsen sker i hovedstaden, kommer hele landet til gode, siger økonomer.

B.T.

Den danske eventyrer og forfatter Troels Kløvedal, der lider af den uhelbredelige, dødelige sygdom ALS, venter hver aften på at dø. Han synes, at alt er sagt og skrevet, så nu håber han bare, at han dødsdagen snart indtræffer.

Læs mere her

ARKIVFOTO af Troels Kløvedal i 2014. Foto: Betina Garcia Vis mere ARKIVFOTO af Troels Kløvedal i 2014. Foto: Betina Garcia

Børsen

Efter at have scoret millioner på salget af e-bogsselskabet Mofibo styrer Morten Meisner-Jensen med raketfart mod et nyt erhvervseventyr. Han har nu stiftet firmaet Room i New York og kastet sig over salg af telefonbokse i storrumskontorer.

Læs mere her

Ekstra Bladet

Peter Madsen blev i landsretten onsdag igen idømt en livstidsdom for drabet på den svenske journalist Kim Wall. Nu er hans sidste udvej at søge Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret.

Finans

Finanstilsynet har ifølge flere eksperter fejlet i håndteringen af Danske Banks hvidvasksag, som er den største tilsynssag i årevis. Tidligere i år undlod Finanstilsynet at politianmelde Danske Bank for ledelsessvigt i forbindelse med håndteringen af hvidvasksagen.

Læs mere her

ARKIVFOTO. Foto: Ints Kalnins Vis mere ARKIVFOTO. Foto: Ints Kalnins

Information

Iransk-svenske Ali Abbasis nye troldekærlighedsdramafilm, "Grænse", er en nærmest ubegribeligt sikker genrenyskabelse om at skulle opføre sig som et menneske, når man faktisk ikke er det, og om at insistere på, at det menneskelige har værdi, selv om mennesker konstant forbryder sig mod deres egne værdier.

Læs mere her

Jyllands-Posten

Et vildsvinehegn vil skade andre dyr, og effektiviteten er ikke stor, lyder det fra EU-Kommissionen. Omkostningseffektiviteten og den praktiske etablering af tiltaget vækker bekymring, lyder det videre. Regeringen står dog fast.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

Siden 2012 er syv procent af alle fredninger på bygninger blevet ophævet, mens der er nyfredet meget lidt. Også huse, industriområder og bymiljøer, der "blot" er bevaringsværdige, rives ned i stor stil. Stat, kommuner og lokalsamfund skal samarbejde bedre, lyder det fra minister.

Læs mere her

Politiken

Danske Bank brugte det skandaleramte og nu lukkede advokatfirma i Panama Mossack Fonseca til at hjælpe danske kunder med at undgå at betale skat i Danmark, viser lækage. Skat trækker nu bagmandspolitiet og Finanstilsynet ind i sagen.

Læs mere her