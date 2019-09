Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Højesteret godkender Trumps omstridte asylbegrænsninger

Højesteret i USA har onsdag lokal tid godkendt en ordre fra præsident Trumps regering, der skal begrænse immigration fra Mellemamerika. Personer, der for eksempel rejser gennem Mexico og vil søge asyl i USA, skal først søge beskyttelse i et såkaldt sikkert tredjeland, lyder tiltaget.

Læs mere her

Flere partier er åbne for at forbyde smage i e-cigaretter

Det er et problem, at e-cigaretter med smage som lakrids, vingummi eller chokolade virker appellerende for børn og teenagere. Det mener regeringens støttepartier, De Radikale, SF og Enhedslisten, der er åbne for at forbyde smage i e-cigaretter.

Læs mere her

ARKIVFOTO. Foto: DENIS CHARLET Vis mere ARKIVFOTO. Foto: DENIS CHARLET

Flere skud er affyret nær indkøbscenter i Hundige

Flere skud er onsdag aften blevet affyret nær et indkøbscenter i Hundige. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. »Ingen personer er kommet til skade, og vi har ikke foretaget anholdelser i forbindelse med sagen,« oplyser vagtchef Thomas Hartmann. Skyderiet, der blev anmeldt klokken 22.24, fandt sted på parkeringspladsen nær en McDonald's-restaurant ved shoppingcentret Waves.

Læs mere her

Trump udskyder højere told på varer fra Kina

USA udskyder en bebudet forhøjelse af told på kinesiske varer til en samlet værdi af 250 milliarder dollar med to uger. Det oplyser den amerikanske præsident, Donald Trump, i et tweet natten til torsdag dansk tid. Forhøjelsen til 30 procent fra nu 25 procent udskydes til 15. oktober fra oprindeligt planlagt 1. oktober.

Læs mere her

ARKIVFOTO. Foto: LEAH MILLIS Vis mere ARKIVFOTO. Foto: LEAH MILLIS

Britisk undergrundsøkonomi kan blomstre ved hårdt brexit

Briterne kan i værste tilfælde komme til at mangle visse former for friske fødevarer og medicin, hvis Storbritannien den 31. oktober træder ud af EU uden en aftale. Det skyldes, at et hårdt brud med EU vil skabe forsinkelser i transporten af varer til Storbritannien, fordi lastbiler og fragtskibe skal kontrolleres, når Storbritannien ikke længere er del af toldunionen i EU eller del af det indre marked.

Læs mere her

Arbejdsgivere frasorterer handicappede på arbejdsmarkedet

En ny undersøgelse viser, at arbejdsgivere frasorterer kvalificeret arbejdskraft, hvis ansøgeren sidder i kørestol. Det skriver Kristeligt Dagblad. I undersøgelsen blev 400 offentlige og private arbejdsgivere og en kontrolgruppe spurgt, om de i en situation, hvor de alligevel skulle hyre en ny medarbejder, sandsynligvis ville ansætte en positiv og energisk person med et par års erfaring.

Læs mere her