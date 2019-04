Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Politiet i London anholder knap 300 klimaaktivister

Næsten 300 mennesker er blevet anholdt under de igangværende klimademonstrationer i London. Det oplyser britisk politi sent tirsdag aften, skriver nyhedsbureauet AFP. Tusinder af miljøaktivister har siden mandag blokeret dele af det centrale London i et forsøg på at tvinge den britiske regering til at gøre mere for at bekæmpe den globale opvarmning. Bag demonstrationen står den britiske klimagruppe Extinction Rebellion (oprør mod udryddelse), der vokser hurtigt og har tag i mange unge.

Læs mere her

Ecuadors præsident: Assange havde ofte hackere på besøg

WikiLeaks-stifter Julian Assange havde adskillige hackere på besøg, mens han boede på Ecuadors ambassade i London, Storbritannien. Det hævder Ecuadors præsident, Lenin Moreno.

Fra ambassaden instruerede Assange angiveligt hackerne i, hvordan de skulle føre WikiLeaks videre og også videreformidle information til Assange selv.

Læs mere her

Ecuadors præsident, Lenin Moreno, hævder, at Julian Assange angiveligt instruerede hackere i, hvordan de skulle videreføre WikiLeaks. Foto: JIM LO SCALZO Vis mere Ecuadors præsident, Lenin Moreno, hævder, at Julian Assange angiveligt instruerede hackere i, hvordan de skulle videreføre WikiLeaks. Foto: JIM LO SCALZO

Game of Thrones-stjerne efter kritik: Jeg tænkte på selvmord

"Game of Thrones"-stjernen Sophie Turner overvejede at begå selvmord, efter at hun fik kritik for sin optræden i hitserien. Det fortæller hun i et interview i en podcast med den kendte amerikanske talkshowvært Dr. Phil. Det skriver det amerikanske underholdningsmedie US Weekly. Den nu 23-årige skuespillerinde, der spiller Sansa Stark i serien, fortæller, at hun fik en depression som 17-årig - fire år efter at hun begyndte på serien.

Læs mere her

65 fanger flygter fra fængsel på populær venezuelansk turistø

65 fanger lykkedes natten til tirsdag med at flygte fra et fængsel på den venezuelanske ø Isla Margarita, der er et yndet turistmål. Det oplyser myndighederne i Venezuela natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AFP. Fængslet ligger i byen La Asunction og har 159 indsatte. Det oplyser Alexander Velasquez, chef for delstaten Nueva Espartas militære zone. »Af de 65 (undslupne fanger, red.) er fem blevet fanget igen. En person blev dræbt i forbindelse med fangeflugten,« siger Velasquez.

Læs mere her

150 mennesker frygtes døde i færgeforlis i DRCongo

Myndighederne i Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo) frygter, at 150 mennesker, der er savnet efter et færgeforlis, er døde. Det oplyser landets præsident, Félix Tshisekedi, på Twitter. 'Jeg er meget ked af det, efter at en båd er sunket på Kivu-søen den 15. april. Indtil videre er 150 savnet,' skriver han.

Læs mere her

Trump nedlægger veto mod tilbagetrækning fra krigen i Yemen

USA's præsident, Donald Trump, nedlægger veto mod Kongressens beslutning om at trække USA ud af krigen i Yemen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det ene af Kongressens to kamre, Senatet, stemte i marts for at stoppe den amerikanske deltagelse i krigen i Yemen. Kongressens andet kammer, Repræsentanternes Hus, gjorde det samme 4. april. Dermed var Trump tvunget til at underskrive et veto, hvis han ville ændre Kongressens beslutning.

Læs mere her