Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Hongkong lægger omstridt lovforslag om udlevering i graven

Efter massive protester trækker Hongkong et omstridt lovforslag om udlevering af borgere til retsforfølgelse i Kina tilbage. Det oplyser Hongkongs politiske leder, Carrie Lam. Carrie Lam erkender, at regeringens arbejde omkring lovforslaget har været en "total fiasko".

Langt flere patienter kræver erstatning for fejlbehandling

Antallet af patienter, der mener, at de er blevet fejlbehandlet i det danske sundhedsvæsen og derfor kræver erstatning, stiger. Således er antallet af anmeldelser med patientkrav om erstatning steget med 13 procent det seneste år. Det viser nye tal fra Patienterstatningen, der behandler sagerne, skriver Berlingske.Tallet får advarselslamperne til at blinke hos Danske Patienter.

USA godkender milliardsalg af våben til Taiwan mod Kinas vilje

Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt et potentielt våbensalg for 2,2 milliarder dollar til Taiwan. Herunder salg af kampvogne af typen Abrams og Stinger-missiler. Det oplyser USA's forsvarsministerium, Pentagon, mandag. Meddelelsen vil sandsynligvis skabe vrede i Kina, som opfatter Taiwan som kinesisk territorie, der før eller siden skal genforenes med resten af landet.

Instagram vil stoppe mobbere med ny funktion

Instagram vil indføre nye funktioner, der skal forhindre mobning på det sociale medie. Det skriver Instagrams chef, Adam Mosseri, i en pressemeddelelse. En af løsningerne bliver en advarsel, der vil dukke op på skærmen, hvis en bruger er i gang med at skrive noget krænkende til en anden bruger.

Fognini får bøde for bombe-kommentar ved Wimbledon

Tennisspilleren Fabio Fognini får en bøde på 3000 dollar for en bombe-kommentar ved grand slam-turneringen Wimbledon. Det meddeler foreningen bag turneringen, All England Club, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Fognini får bøden, på hvad der svarer til 20.000 kroner, for "uprofessionel opførelse".

FN-rapport: Drabsraten i Nord- og Latinamerika sætter rekord

Verden over blev der i 2017 begået 464.000 drab. Det fremgår ifølge nyhedsbureauet AP af en FN-rapport offentliggjort mandag. Lande i Nord- og Latinamerika har den højeste drabsrate i forhold til befolkningstal, mens Asien har den laveste.

