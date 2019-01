Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Fire politibetjente er ramt under skudveksling i Texas

To betjente er i kritisk tilstand, og flere er såret under en skudvekslings i Houston i den amerikanske delstat Texas. Det oplyser politichef i Houston, Art Acevedo, natten til tirsdag dansk tid. To af betjentene er blevet ramt i nakken og er ved at blive opereret, oplyser politichefen. Skyderiet fandt sted i forbindelse med efterforskningen af en narkosag, hvor betjentene blev beskudt sent mandag eftermiddag, da de med en dommerkendelse forsøgte at trænge ind i et hjem i det sydøstlige Houston. »I det øjeblik, de brød døren op, blev betjentene beskudt af en eller flere mistænkte i huset, siger Acevedo.« Efterfølgende har politiets specialstyrker sendt to robotter ind i hjemmet for at undersøge gerningsstedet. Billeder taget af robotterne viser, at to mistænkte er blevet ramt af politiets skud. De er begge blevet erklæret døde på gerningsstedet.

Elever kan måske se frem til kortere skoledage

Efter flere måneders forhandlinger ser det nu ud til, at Folketinget er ved at være tæt på en aftale om en række justeringer af folkeskolereformen fra 2013. Eleverne kan se frem til kortere skoledage, mere naturvidenskab og sprog og mindre understøttende undervisning, hvis aftalen kommer igennem, skriver Ritzau.

USA rejser svindeltiltale mod Huawei og finansdirektør

Den amerikanske anklagemyndighed har mandag offentliggjort, at den rejser tiltale i sag om den kinesiske telegigant Huawei. Anklagerne er rettet mod Huawei, to af virksomhedens datterselskaber samt Huaweis finansdirektør, Meng Wanzhou. Virksomheden er også anklaget i en særskilt sag for at stjæle forretningshemmeligheder fra T-Mobile. De amerikanske anklagere beskylder Huawei for at bruge et Hong Kong-selskab til at sælge udstyr i Iran i strid med USA's sanktioner. Den amerikanske tiltale er "uretfærdig og umoralsk", lyder reaktionen fra Kina.

Danske modefirmaer sætter ny rekord i omsætning

I dag indledes den danske modeuge, Copenhagen Fashion Week, hvor designere og indkøbere fra hele verden mødes i København for at se på de nyeste trends. Og ugen starter med en glædelig nyhed for branchen, skriver Ritzau. Forbrugernes købelyst drev nemlig dansk modetøj til et nyt salgshøjdepunkt i 2018, hvor den samlede omsætning nåede 47 milliarder kroner. Det er en vækst på 4,1 procent i forhold til 2017. Det viser en ny analyse fra brancheorganisationen Dansk Mode & Textil. »Særligt til de store webshops som Zalando, Boozt, Asos og Amazon. De er kæmpestore, og flere og flere forbrugere køber deres varer på nettet,« forklarer international chef i Dansk Mode og Textil Michael Hillmose. De største aftagere af dansk mode i udlandet er Tyskland, Sverige, Holland, Norge og Storbritannien, viser analysen fra Dansk Mode & Textil, der repræsenterer 375 virksomheder.

(Arkivfoto) Den tyske regering bliver anbefalet at indføre en generel fartgrænse på 130 kilometer i timen på landets motorveje. Befolkningen er splittet om spørgsmålet. Foto: Patrick Pleul/Ritzau Scanpix Vis mere (Arkivfoto) Den tyske regering bliver anbefalet at indføre en generel fartgrænse på 130 kilometer i timen på landets motorveje. Befolkningen er splittet om spørgsmålet. Foto: Patrick Pleul/Ritzau Scanpix

Halvdelen af tyskerne vil indføre Autobahn-fartgrænse

En ophedet diskussion er i gang i Tyskland. Her er det kommet frem i en lækket rapport, at et udvalg nedsat af regeringen vil foreslå at indføre en fartgrænse på 130 kilometer i timen på landets motorveje. I dag er der kun en hastighedsgrænse på 30 procent af motorvejene, mens bilister frit kan trykke på speederen på resten af Tysklands berømte Autobahn. Men den tyske transportminister affejer forslaget om fartgrænse på 130 kilometer i timen på landets motorveje. Blandt de tyske borgere er det i den grad et emne, der deler vandene. Flere nye meningsmålinger viser, at der er et lille flertal for at indføre en generel fartgrænse. Men 46-47 procent er imod.

Politisk flertal: Brugen af samfundstjeneste går for vidt

Brugen af samfundstjeneste i voldssager er gået for vidt. Sådan lyder kritikken fra et politisk flertal, skriver Kristeligt Dagblad. Derfor skal et lovforslag fra regeringen begrænse brugen af samfundstjeneste for voldsdømte. Tal fra Kriminalforsorgen viser ifølge Kristeligt Dagblad, at brugen af samfundstjeneste er steget med en fjerdedel på ti år. I 2017 blev 4355 idømt samfundstjeneste som en del af deres straf.

