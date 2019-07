Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Israel fordømmer EU's forsøg på at redde atomaftale med Iran

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, kritiserer EU for at prøve at redde atomaftalen med Iran. Det skriver nyhedsbureauet AFP. 'Det virker som om, at der er nogle i Europa, som ikke vil vågne, før atommissiler fra Iran lander på europæisk jord. Men så vil det være for sent,' siger Netanyahu i en video, som han mandag har lagt ud på Twitter.

CNN: Russere besøgte Assange på Ecuadors ambassade

Wikileaks-stifteren Julian Assange havde under sit ophold på Ecuadors ambassade i London timelange møder med russere. Han modtog også pakker, som muligvis indeholdt hackede oplysninger i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg i 2016. Det skriver CNN mandag.

Minister vil undersøge el-løbehjulets aftryk på miljøet

Er de et skridt på vejen mod et klimaneutralt samfund eller en belastning for miljøet? De elektriske løbehjul har været genstand for en heftig debat, efter at de har gjort deres indtog i Danmarks store byer. Nu vil transportminister, Benny Engelbrecht (S), have gjort op, om el-løbehjulene gavner miljøet. Det skriver Børsen.

Fire kvindelige demokrater svarer igen på Trumps angreb

De fire kvindelige, demokratiske kongresmedlemmer, der har været genstand for angreb fra USA's præsident, Donald Trump, svarer igen. På en pressekonference skiftedes de fire kongresmedlemmer Alexandria Ocasio-Cortez fra New York, Ilhan Omar fra Minnesota, Ayanna Pressley fra Massachusetts og Rashida Tlaib fra Michigan til at kommentere Trumps kontroversielle udtalelser.

CAS-medlem råder Messi: Sig undskyld og undgå straf

Lionel Messi bør undskylde for sine korruptionsanklager ved Copa America for at undgå straf. Det siger Gustavo Abreu, der er et argentinsk medlem af den internationale sportsdomstol (CAS), mandag til den lokale radiostation Club Octubre radio, skriver nyhedsbureauet AP.

Nærig sommersol giver livreddere længere mellem opgaverne

Sommeren har indtil nu langt fra været lige så varm og solrig som sidste sommer. Det kan mærkes hos livredderne, der har fået betydeligt mindre at lave end sidste år. Det viser tal fra TrygFonden Kystlivredning for perioden fra 28. juni til 14. juli.

