Enighed i rød blok efter tre uger: Mette F. bliver statsminister

Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten er enige om aftale, som gør Mette Frederiksen til statsminister for en S-regering. Det siger hun lige før midnat, hvor partierne er blevet enige om en politisk aftale efter knap tre ugers forhandlinger. Aftalen kommer til at stå i stedet for et traditionelt regeringsgrundlag.

Løkke: Den rød-grønne ønskeseddel er ufinansieret og ukonkret

Ifølge fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er der ikke meget at glæde sig over ved den indgåede aftale mellem de røde partier om en ny S-regering. Han kalder aftalen for en "rød-grøn ønskeseddel", der er "ufinansieret og ukonkret".

Bunker-firma fortsatte leverancer til Syrien trods advarsler

USA advarede to gange det danske udenrigsministerium om, at den fynske virksomhed Dan-Bunkering var involveret i leverancer af jetbrændstof til Syrien. Trods advarslerne fortsatte leverancerne, selv om de tilsyneladende var i strid med EU-sanktioner. Det skriver DR.

Facebook vil dele informationer om radikale i Frankrig

Facebook er for første gang gået med til at dele informationer om brugere, som mistænkes for hadefulde ytringer. Det sker i Frankrig, hvor personer tilknyttet justitsministeriet og domstolene vil få udleveret informationer. Det oplyser den franske digitaliseringsminister.

Brasiliens øverste domstol afviser at løslade ekspræsident

Brasiliens højesteret har afvist en anmodning fra landets fængslede ekspræsident Luis Inacio "Lula" de Silva om at blive sat på fri fod. Han havde anmodet om at blive løsladt, indtil domstolen har taget stilling til, hvorvidt den dommer, som i 2017 idømte Lula en lang fængselsstraf, var inhabil.

Trumps mand ved grænsen går af efter skandaler om migrantbørn

Chefen for det amerikanske grænse- og toldagentur, John Sanders, trækker sig fra sin post efter flere afsløringer af dårlige forhold for tilbageholdte migrantbørn. Afsløringer har vist, at børnene ikke får næringsrig mad og mangler ordentligt tilsyn fra sundhedspersonale.

