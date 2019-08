Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Eksplosion ved svensk rådhus ryster Skåne

En eksplosion har onsdag aften ramt et rådhus i Skåne i Sverige. Det oplyser politiet i Skåne sent onsdag aften i en pressemeddelelse. Meldingen om eksplosionen ved rådhuset i byen Landskrona kom omkring klokken 23.00 onsdag. 'Flere har ringet ind om et højt brag i det centrale Landskrona,' skriver politiet i pressemeddelelsen.

Venezuela dropper forhandlinger i protest mod USA's sanktioner

Venezuelas regering vil ikke deltage i planlagte forhandlinger med landets opposition torsdag og fredag i Barbados. Afbuddet er en protest mod de seneste sanktioner fra USA, skriver det venezuelanske informationsministerium i en erklæring.

Kommentator: Kristian Jensen udfordrer Løkke i V-magtkamp

Venstres næstformand, Kristian Jensen, formår på én gang at udfordre Lars Løkke Rasmussen (V), at træde i karakter i Venstre-toppen og at sende et signal om, at han er manden, der kan holde sammen på blå blok. Sådan beskriver politisk kommentator for Børsen Helle Ib de udmeldinger, som Kristian Jensen kommer med i et interview i torsdagens udgave af Berlingske.

Næstformand træder i karakter, når han siger, at idéen om en SV-regering skal droppes, lyder vurdering. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Næstformand træder i karakter, når han siger, at idéen om en SV-regering skal droppes, lyder vurdering. Foto: Mads Claus Rasmussen

Samsung fjerner jackstikket i den nye Galaxy Note 10

Samsungs nyeste smartphone, Galaxy Note 10, blev natten til torsdag dansk tid præsenteret ved et event i New York. Her blev det offentliggjort, at Samsung har tilsluttet sig Apples beslutning om at fjerne jackstikket fra deres smartphones. Den nye smartphone kan samtidig tilgå det kommende lynhurtige 5G-netværk og har et forbedret kamera.

Den nye smartphone fra Samsung har to skærme, der kan foldes, et opgraderet kamera og kan tilgå 5G-netværket. Foto: EDUARDO MUNOZ Vis mere Den nye smartphone fra Samsung har to skærme, der kan foldes, et opgraderet kamera og kan tilgå 5G-netværket. Foto: EDUARDO MUNOZ

Disney vil lave ny udgave af filmklassikeren Alene Hjemme

Disney vil lave en ny version af filmklassikeren "Alene Hjemme" til sin kommende streamingtjeneste, Disney+. Det fortalte Disneys administrerende direktør, Bob Iger, på en pressekonference i forbindelse med Disneys kvartalsregnskab tirsdag. Det rapporterer det britiske medie BBC.

Den nu 38-årige Macaulay Culkin spillede hovedpersonen i de to første 'Alene Hjemme'-film. Foto: VALERIE MACON Vis mere Den nu 38-årige Macaulay Culkin spillede hovedpersonen i de to første 'Alene Hjemme'-film. Foto: VALERIE MACON

1000 taiwanske familier er uden strøm efter kraftigt jordskælv

Et jordskælv med en beregnet størrelse på 6,0 har tidligt torsdag morgen lokal ramt Taiwan. Det oplyser østatens centrale vejrcenter ifølge nyhedsbureauet dpa. Som konsekvens af skælvet er dele af togtrafikken i den østlige del af Taiwan blevet indstillet. Samtidig er flere end 1000 familier i den nordlige del af østaten blevet efterladt uden elektricitet.

