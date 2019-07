Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Amnesty slår alarm over stor sultestrejke i egyptisk fængsel

Amnesty International slår alarm over en omfattende sultestrejke i et højsikkerhedsfængsel i den egyptiske hovedstad, Kairo.130 indsatte har sultestrejket i mere end seks uger i protest over umenneskelige forhold i fængslet Al-Aqrab i den sydlige del af Kairo, oplyser Amnesty onsdag i en pressemeddelelse. Flere af dem, der sultestrejker, har siddet fængslet i mere end to år "uden at være blevet tilladt et eneste besøg fra deres familie eller advokat", lyder det.

Skade holder United-forsvarer ude i fire til fem måneder

Manchester Uniteds forsvarsspiller Eric Bailly er ude i fire-fem måneder med en knæskade.Det siger Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, efter klubbens træningskamp mod norske Haugesund tirsdag. »Eric Bailly har fået en operation og er ude i fire til fem måneder. Vi håber på, at han er tilbage omkring jul,« siger Ole Gunnar Solskjær til fodboldmagasinet Goal.

Den ivorianske fodboldspiller Eric Bailly risikerer ikke at kunne spille for Manchester United i 2019. Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Den ivorianske fodboldspiller Eric Bailly risikerer ikke at kunne spille for Manchester United i 2019. Foto: JASON CAIRNDUFF

Ngo: 900 migrantfamilier er det seneste år blevet adskilt i USA

Flere end 900 migrantbørn - herunder spædbørn og småbørn - er blevet adskilt fra deres forældre ved grænsen til USA det seneste år. Det sker på trods af, at en dommer har beordret Trump-administrationen at begrænse adskillelsen af migrantfamilier markant. Det oplyser menneskerettighedsorganisationen American Civil Liberties Unien (ACLU).

Trump: USA's efterretningstjenester er ude af kontrol

Den amerikanske præsident Donald Trumps valg af ny efterretningschef skal "tæmme" USA's efterretningstjenester, som er "løbet løbsk". Det siger Trump natten til onsdag dansk tid om republikaneren John Ratcliffe, som præsidenten har nomineret til at efterfølge den afgående chef for den nationale efterretningstjeneste. Udtalelsen fodrer bekymringer i USA om, at Trump alene har nomineret Ratcliffe for at få en person på posten, der støtter præsidentens egne holdninger.

Flere demokratiske politikere har anklaget John Ratcliffe for at være ukvalificeret til jobbet som efterretningschef. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Vis mere Flere demokratiske politikere har anklaget John Ratcliffe for at være ukvalificeret til jobbet som efterretningschef. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Efter et år er der givet 23 burkabøder

Tildækningsforbuddet - også kendt som burkaforbuddet - fylder torsdag et år, og i den periode er der udsted i alt 23 bøder. Det viser tal fra Rigspolitiet, skriver Kristeligt Dagblad. Forbuddet, der trådte i kraft den 1. august sidste år, gør det ulovligt at bære blandt andet de ansigtsdækkende muslimske klædestykker niqab og burka i offentligheden.

Nordkorea prøveaffyrer flere ballistiske missiler

Tidligt onsdag morgen lokal tid har Nordkorea affyret op til flere ballistiske missiler ud over Det Japanske Hav. Det meddeler repræsentanter fra Sydkoreas generalstab ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap. Missilerne, der blev affyret fra Hodo-halvøen nord for byen Wonsan på den nordkoreanske østkyst, fløj cirka 250 kilometer, før de styrtede i havet.

