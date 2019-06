Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump kræver stop for Ruslands og Syriens bomber i Idlib

USA's præsident, Donald Trump, kræver, at bombningen af Idlib-provinsen i Syrien stopper. Idlib er den militante gruppe Islamisk Stats (IS) sidste højborge. Det skriver han på Twitter natten til mandag dansk tid. 'Jeg hører, at Rusland, Syrien og i mindre grad Iran bomber Idlib-provinsen i Syrien sønder og sammen uden at tage hensyn dræber mange civile. Verden er vidne til denne nedslagtning. Hvad er formålet, hvad får I ud af det, spørger han med henvisning til Rusland, Syrien og Iran.Stop!', skriver han.

Søren Sætter-Lassen får sin tredje Reumert-pris

Skuespiller Søren Sætter-Lassen modtager for tredje gang en Reumert-pris for "årets mandlige hovedrolle". Det er søndag aften offentliggjort ved Årets Reumert-uddeling 2019. Den 63-årige Søren Sætter-Lassen modtog prisen for sin præstation i Det Kongelige Teaters forestilling "Amadeus". Han har både i 2010 og i 2014 modtaget Reumert-statuetter i kategorien.

Danmarks ældste vælger er 111 år på valgdagen

Onsdag skal vælgerne til stemmeurnerne for at sætte deres kryds til folketingsvalget. Af de 4.217.643 borgere, der ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet er stemmeberettiget, er den ældste 111 år på valgdagen. I alt er 1071 vælgere 100 år eller ældre, når valgdagen indtræffer, mens én fylder 100 år på dagen.

Selvmordsbomber dræber 14 uden for moské i syriske Azaz

14 mennesker er søndag blevet dræbt og flere end 20 andre såret i et selvmordsangreb i byen Azaz i det nordvestlige Syrien. Blandt de dræbte er fire børn. Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder. Angrebet skete, da en selvmordsbomber sprængte sin bil i luften nær en moské i Azaz, der kontrolleres af oprørere støttet af Tyrkiet.

Regeringens farvel til 2020-mål har sænket grøn omstilling

Efter at Venstreregeringen sløjfede 2020-målene i 2015, er tempoet i den grønne omstilling dalet. Det viser en graf, som organisationen Care har lavet på baggrund af tal fra Energistyrelsen, som er myndigheden på området. Det skriver Information.

København vil lægge loft på 200 elektriske løbehjul i Indre By

Bytrafikkens plageånd eller smart, grønt transportmiddel. De elektriske løbehjul har delt vandene, siden de blev lovlige 17. januar, og hvis det står til miljø- og teknikborgmesteren i København, skal de nu fylde mindre i bybilledet i Indre By. »Det er vigtigt at passe på fodgængere og andre bløde trafikanter. Det er vores vurdering, at hvis vi skal undgå ulykker, er loftet på elløbehjul 200 i Indre By,« siger den fungerende borgmester Karina Vestergård Madsen (EL).

