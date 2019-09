Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Dødstal i Bahamas som følge af orkan stiger til 30

Dødstallet i Bahamas som følge af orkanen Dorian er steget til 30. Det oplyser østatens premierminister, Hubert Minnis, ifølge nyhedsbureauet AFP. Tidligere var det officielle antal omkomne på 20, men myndighederne har advaret om, at det endelige antal ofre kan vise sig at være langt højere.

Serena Williams spadserer hen over Svitolina i semifinale

Den amerikanske tennisveteran Serena Williams er igen i finalen ved US Open. I den første af kvindernes semifinaler besejrede hun natten til fredag dansk tid uden større problemer Elina Svitolina fra Ukraine med 6-3, 6-1 efter 70 minutters spil.

Politiet har svært ved at finde heste til ridende enhed

Snart to år efter, at et politisk flertal besluttede, at man ville genindføre det ridende politi, er Københavns Politi fortsat på jagt efter brugbare heste. Men det har vist sig at være sværere, end man først havde regnet med. Det skriver Jyllands-Posten.

Kvinde fra USA grebet i forsøg på at smugle filippinsk baby ud

En amerikansk kvinde, som forsøgte at smugle et næsten nyfødt barn ud af Filippinerne, er blevet anholdt i lufthavnen i hovedstaden Manila og sigtet for menneskehandel. Det skriver nyhedsbureauet AP. Kvinden havde skjult babyen - en seks dage gammel dreng - i en skuldertaske.

Voldsomt jordskred rammer norsk fjeld

Et voldsomt jordskred har sent torsdag ramt dele af fjeldpartiet Veslemannen i Romsdal i Norge. Det oplyser den norske vand- og energimyndighed, NVE, til nyhedsbureauet NTB. Fjeldet i området har i mange år været ustabilt og været under overvågning for jordskred siden 2009.

Legenden Maradona skal træne bundklub i Argentina

Den argentinske fodboldlegende Diego Maradona er udnævnt til træner for klubben Gimnasia, der aktuelt ligger på sidstepladsen i Argentinas topliga. Det oplyser klubben i et tweet ifølge nyhedsbureauet Reuters og andre medier.

