Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Zimbabwe går til valg uden Mugabe for første gang siden 1980

75-årige Emmerson Mnangagwa står over for den 40-årige Nelson Chamisa, når zimbabwerne mandag holder præsidentvalg. For første gang i næsten 40 år er Robert Mugabe ikke på stemmesedlen. Der er frygt for voldelige optøjer, snyd og uro, men de opstillede partier lover et fredeligt valg.

Læs mere her

Tilhængere af oppositionspartiet Bevægelsen for Demokratiske Forandringer (MDC) er på gaden i Zimbabwe forud for mandagens præsidentvalg. Der er reelt kun to kandidater til præsidentposten - den nuværende præsident Mnangagwa og modstanderen Chamisa. Alex Mcbride/Ritzau Scanpix Vis mere Tilhængere af oppositionspartiet Bevægelsen for Demokratiske Forandringer (MDC) er på gaden i Zimbabwe forud for mandagens præsidentvalg. Der er reelt kun to kandidater til præsidentposten - den nuværende præsident Mnangagwa og modstanderen Chamisa. Alex Mcbride/Ritzau Scanpix

Danske Bank giver frit lejde til whistleblower

Danske Bank har formelt løst en central whistleblower fra sin tavshedspligt og givet ham frit lejde til at tale med tilsynsmyndighederne i Danmark og Estland om hvidvasksagen. Det fortæller Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, til Jyllands-Posten.

Læs mere her

Trumps forsvarskrav til Nato-lande splitter danskerne

Donald Trump opfordrede i juli Nato-landene til at indfri løftet om at afsætte to procent af bnp til forsvar. 42 procent af adspurgte danskere er enige eller overvejende enige i, at Danmark bør afsætte de to procent. 45 procent er uenige eller overvejende uenige.

Læs mere her

I en ny måling svarer 42 procent af de adspurgte danskere, at de er enige med Donald Trump i, at alle Nato-lande bør afsætte to procent af bnp til forsvar. 45 procent er uenige. Thierry Charlier/Ritzau Scanpix Vis mere I en ny måling svarer 42 procent af de adspurgte danskere, at de er enige med Donald Trump i, at alle Nato-lande bør afsætte to procent af bnp til forsvar. 45 procent er uenige. Thierry Charlier/Ritzau Scanpix

Anders Vistisen vil være DF's spidskandidat eller intet

Dansk Folkepartis gruppeformand i EU-Parlamentet, Anders Vistisen, vil udpeges som sit partis spidskandidat til EU-parlamentsvalget i maj 2019. Hvis det ikke sker, vil han forlade politik. Også SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, stiller op til valget.

Læs mere her

I Dansk Folkeparti er det hovedbestyrelsen, der afgør, hvem der skal være spidskandidat. Sådan har det altid været - og sådan er det fortsat, lyder det fra Søren Espersen (DF) Liselotte Sabroe/arkiv/Ritzau Scanpix Vis mere I Dansk Folkeparti er det hovedbestyrelsen, der afgør, hvem der skal være spidskandidat. Sådan har det altid været - og sådan er det fortsat, lyder det fra Søren Espersen (DF) Liselotte Sabroe/arkiv/Ritzau Scanpix

Cambodjas regeringsparti hævder at have vundet stort

Cambodjas regeringsparti har tidligt mandag lokal tid oplyst, at det har vundet en jordskredssejr ved søndagens parlamentsvalg. Det var ventet, at Cambodjas Folkeparti ville vinde stort, da der ingen reel udfordrer var til landets mangeårige premierminister, Hun Sen.

Læs mere her

Den 65-årige Hun Sen ser ud til at kunne sikre sig yderligere en periode på fem år som premierminister i Cambodja. Manan Vatsyayana/Ritzau Scanpix Vis mere Den 65-årige Hun Sen ser ud til at kunne sikre sig yderligere en periode på fem år som premierminister i Cambodja. Manan Vatsyayana/Ritzau Scanpix

Præsidentvalg i Mali plaget af vold og trusler

Udland: Søndagens præsidentvalg i Mali endte med at være præget af vold, trusler og påsatte brande. Flere valgsteder forblev lukket på grund af de store sikkerhedsproblemer.

Læs mere her

30.000 sikkerhedsvagter ved valgsteder landet over kunne ikke forhindre voldelige hændelser i at plage søndagens præsidentvalg. Issouf Sanogo/Ritzau Scanpix Vis mere 30.000 sikkerhedsvagter ved valgsteder landet over kunne ikke forhindre voldelige hændelser i at plage søndagens præsidentvalg. Issouf Sanogo/Ritzau Scanpix

Avisernes forsider



Berlingske

Når kvinder ikke kan blive muslimsk skilt, er det delvist selvforskyldt, mener imamen Mohammad Khani. Kvinderne skal sørge for at skrive særlige betingelser vedrørende skilsmisse ind i deres muslimske ægteskabskontrakt.

Læs mere her

BT

Personer, der begår voldtægt, er ofte tidligere dømt for anden kriminalitet. En ekspert mener, at man skal sætte ind tidligt over for kriminelle for at undgå voldtægter.

Læs mere her

Modelfoto. Vis mere Modelfoto.

Børsen

Knap 37 procent har ikke en plan for ejerskifte af deres virksomhed, viser en rapport fra CBS og den franske businessskole Insead. Men virksomheder med en klar plan for ejerskifte klarer sig markant bedre ved for eksempel et dødsfald.

Læs mere her

Ekstra Bladet

En gruppe borgere på Vestfyn solgte deres boliger for samlet 26 millioner kroner for at gøre plads til en ny jernbane – en såkaldt fremrykket ekspropriation. Men nu er planerne ændret, og staten står med 16 opkøbte huse, der alligevel ikke bliver berørt.

Information

Ledende skikkelser i det dansk-tyrkiske miljø har liket og delt indhold på Facebook, som udtrykker sympati ikke bare for den tyrkiske præsident, men også for den højrenationalistiske, islamistiske gruppe De Grå Ulve.

Læs mere her

Jyllands-Posten

Selv om flygtninge for et par år siden mistede retten til at holde sommerferie, er det langtfra alle, der møder op i sprogskolen i sommerperioden. I alt 47,1 procent lød fraværet på sidste år i juli.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

I 2020 markeres 100-året for genforeningen og oprettelsen af mindretallene herhjemme. Men året for Anden Verdenskrigs afslutning er i virkeligheden mindretallenes skæbneår, lyder det fra forsker.

Læs mere her

Tyske soldater på vej hjem til Tyskland efter kapitulationen i 1945. Foto: HAKON NIELSEN Vis mere Tyske soldater på vej hjem til Tyskland efter kapitulationen i 1945. Foto: HAKON NIELSEN

Politiken

I årevis har døve og tegnsprogstolke fået udbetalt millioner af kroner fra de offentlige kasser for fiktivt arbejde. Nu har beskæftigelsesministeren iværksat en tilbundsgående undersøgelse.

Læs mere her