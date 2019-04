Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Skandaleramt Nissan-chef anholdt efter nye svindelanklager

Den skandaleramte tidligere topchef i Nissan, Carlos Ghosn, nåede ikke at være en fri mand længe. Natten til torsdag dansk tid blev den brasilianskfødte forretningsmand igen anholdt af japanske myndigheder på baggrund af nye anklager om skattesvindel i sin tid som chef for Renault-Nissan-Mitsubishi Motors. Det skriver flere internationale nyhedsbureauer herunder AFP.

Demokraterne kræver at få udleveret Trumps skattepapirer

Demokraterne i Repræsentanternes Hus kræver, at de amerikanske skattemyndigheder udleverer Donald Trumps selvangivelser. Det sker, fordi man vil undersøge, hvorvidt præsidenten havde finansielle og økonomiske interessekonflikter i forbindelse med forretningsaftaler i Rusland. Det skriver CNN.

Det er første gang i 45 år, at Kongressen officielt beder myndighederne udlevere en præsidents skattepapirer. Foto: JOSHUA ROBERTS Vis mere Det er første gang i 45 år, at Kongressen officielt beder myndighederne udlevere en præsidents skattepapirer. Foto: JOSHUA ROBERTS

Regeringen åbner for klimalov med indspark fra borgerne

Alle borgere inviteres nu til at give et bud på fremtidens klimalov, der skal sætte retningen for klimaet. Den skal være styrende for andre politikområder også, lover klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), der inviterer til to borgermøder, hvor folk kan komme med forslag. »Vi skal have alle danskerne med og skal lytte til danskerne, og derfor indleder vi nu en runde, hvor vi tager rundt i hele landet for at indsamle bidrag fra danskerne,« siger han.

62 personer er dræbt under sammenstød i Burkina Faso

62 personer har mistet livet på blot en uge under voldelige sammenstød i det nordlige Burkina Faso. Det oplyser myndighederne i landet ifølge nyhedsbureauet AFP. De dræbte har mistet livet under voldelige sammenstød begået siden søndag nær grænsen til Mali. »32 er dræbt som følge af terrorangreb. Og 30 er dræbt på grund af konflikter i lokalsamfundene,« siger Simeon Sawagodo, der er minister for territorial administration i Burkina Faso. Ifølge ministeren har jihadister "jagtet og dræbt folk". Han tilføjer, at ni personer derudover er blevet kidnappet.

Danmark har udleveret terrordømt syrienskriger til Finland

En finsk mand, der sidste år blev dømt for terror ved en dansk domstol, er blevet udleveret til Finland. Det rapporterer den finske tv-kanal Yle, skriver det svenske nyhedsbureau TT. Den nu 26-årige mand blev i marts 2018 idømt fire års fængsel af Retten i Esbjerg. Han fik desuden en udvisningsdom for at have tilsluttet sig Islamisk Stat og have medvirket til at opretholde og bevare IS' position i Syrien.

Den 26-årige finnes advokat, Mette Grith Stage, oplyser til Yle, at Danmark har udleveret manden for en flere måneder siden. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Den 26-årige finnes advokat, Mette Grith Stage, oplyser til Yle, at Danmark har udleveret manden for en flere måneder siden. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Studie viser styrtdyk i celleforandringer efter hpv-vaccine

Et omfattende skotsk studie påviser ifølge mediet videnskab.dk et voldsomt fald i tilfælde af alvorlige celleforandringer, der kan føre til livmoderhalskræft, blandt piger vaccineret mod over 100 typer hpv som 12- eller 13-årige. I Skotland tilbydes alle en gratis hpv-vaccination ligesom i Danmark. Vaccinens formål er at nedbringe mængden af alvorlige celleforandringer, der kan føre til livmoderhalskræft. Det viser en gennemgang af alle unge kvinder, der blev hpv-screenet i Skotland fra 2008 til 2016 en stor succes med.

