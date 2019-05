Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Krigsskib fra USA trodser Kina og sejler gennem Taiwanstrædet

En destroyer og en olietanker fra den amerikanske flåde har onsdag trodset Kina ved at sejle gennem det strategisk vigtige Taiwanstræde. Det oplyser en talsmand fra det amerikanske militær til nyhedsbureauet Reuters natten til torsdag dansk tid. Sejladsen ventes at skabe øgede spændinger i forholdet mellem USA og Kina. Kina siger, at det er illegalt for andre nationer at sejle i strædet, mens USA insisterer på, at det er et international farvand.

Dansker når toppen af Mount Everest uden kunstig ilt

Tredje gang er rigtig nok lykkens gang. I hvert fald for den danske bjergbestiger Rasmus Kragh. Natten til torsdag dansk tid har han som den første dansker nogensinde nået toppen af verdens højeste bjerg, Mount Everest, uden brug af kunstig ilt. Det fortæller Benjamin Rud Elberth, der er en del af danskerens team, til Ritzau.

S og SF lover naturplan efter 100 dage ved magten

Der er over en årrække blevet mindre og mindre natur, og med det forsvinder også mange vilde dyr og planter. Derfor forpligter Socialdemokratiet og SF sig til at lave en naturplan inden for de første 100 dage af en ny regeringsperiode, hvis de kommer til magten efter folketingsvalget 5. maj. Udmeldingen kommer på dagen, hvor naturmødet, et årligt nationalt folkemøde, indledes i Hirtshals.

Brexit-tilhængere tordner mod Mays nye skilsmisseaftale

Theresa May skal bestemt ikke regne med opbakning til sit nye udkast til en brexitaftale fra de mest EU-skeptiske af hendes partifæller. Sådan lyder budskabet fra parlamentsmedlem Jacob Rees-Mogg, der leder den EU-skeptiske fraktion i det konservative parti i Underhuset. Til nyhedsbureauet Reuters kalder han det nye udkast til en skilsmisseaftale med EU for "værre end de forrige".

Panasonic standser dele af samarbejdet med Huawei efter forbud

Det japanske teknologiselskab Panasonic indstiller dele af sit samarbejde med den kinesiske telegigant Huawei. Det oplyser en talsmand for Panasonic torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.I en udtalelse oplyser Panasonic videre, at forsendelser af visse komponenter er indstillet, således at selskabet handler i overensstemmelse med amerikanske restriktioner. 'Panasonic har givet sine ansatte besked om at standse handlen med Huawei og 68 datterselskaber, som er underlagt det amerikanske forbud,' skriver selskabet.

Banker får grønt lys til at frigive oplysninger om Trumps konti

En dommer i New York har onsdag givet bankerne Deutsche Bank og Capital One grønt lys til at udlevere oplysninger om præsident Donald Trumps bankkonti til Kongressen. Dommeren vil således ikke standse et krav fra Kongressen om at få udleveret information om Trumps konti fra de to banker, som begge har lavet forretninger med ham. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

