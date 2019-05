Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Danske forskere med til at løse 5000 år gammel mordgåde

I 2011 afdækkede arkæologer en massegrav i Koszyce i det sydlige Polen. Den indeholdt skeletter af 15 ofre for en massakre, begået i bondestenalderen for 5000 år siden - en tumultarisk periode i Europas historie. Nu har et internationalt forskerhold med deltagelse af dna-eksperter og arkæologer fra Københavns og Aarhus Universitet opklaret mysteriet om, hvad der skete.

Uber sætter lav pris på aktier før børsdebut fredag

Den amerikanske kørselstjeneste Uber har fastsat en udbudspris på 45 dollar per aktie før selskabets debut på børsen i New York fredag. Børsnoteringen er ifølge finansmedier en af de største og mest imødesete i flere år. Noteringsprisen sikrer Uber 8,1 milliarder dollar og giver selskabet en værdisætning på 82,4 milliarder dollar. Uber er dermed væsentlig mere værd end de amerikanske bilgiganter General Motors og Ford Motor Company.

Chelsea Manning er løsladt i sag om foragt for retten

Den tidligere amerikanske efterretningsofficer Chelsea Manning er torsdag blevet løsladt fra et fængsel i delstaten Virginia efter 62 dage bag tremmer. Manning blev fængslet i marts for at udvise foragt for retten, da hun nægtede at vidne for en føderal storjury i en efterforskning af WikiLeaks. Hendes advokater frygter, at hendes frihed bliver kortvarig. Manning er således blevet stævnet og skal besvare spørgsmål fra en ny storjury den 16. maj.

Europæisk ungdomstopmøde skal få de unge til stemmeurnerne

De unges stemme i debatten om Europa skal høres, og de skal have indflydelse på Europas fremtid. Derfor bliver der fredag til søndag afholdt europæisk ungdomstopmøde på Ungdomsøen, Middelgrundsfortet, som er placeret ud for Københavns havn, hvor unge fra 22 EU-lande deltager. Det fortæller projektleder Lea Friedberg fra ngo'en Nyt Europa, som sammen med Folkehøjskolernes Forening i Danmark arrangerer topmødet.

Whistleblower: Facebook autogenerer indhold for ekstremister

Facebook generer automatisk indhold for ekstremist-relaterede grupper, som det sociale medie ikke genkender som ekstremistiske. Det viser en undersøgelse fra whistleblower-foreningen National Whistleblowers Center, skriver nyhedsbureauet AFP. Foreningen havde over fem måneder undersøgt Facebook-siderne af over 3000 personer, der enten havde "liket" Facebook-sider eller meldt sig ind i Facebook-grupper, der tilhører en organisation, som USA's regering anser som terrorrelateret. Undersøgelsen viser, at både Islamisk Stat (IS) og al-Qaeda er "åbenlyst aktive" på Facebook.

Multimilliardær afslører månelandingsfartøj til mennesker

Amazon-grundlægger og stifter af rumfartsselskabet Blue Origin Jeff Bezos har torsdag præsenteret en fuldskalamodel af sit månelandingsfartøj, "Blue Moon", der efter planen skal lande på Månen inden 2024. Afsløringen fandt sted ved et arrangement i et kongrescenter i Washington D.C. - kun få gader fra Det Hvide Hus. Her kunne verdens rigeste mand fremvise det store fartøj, som skal kunne fragte både mennesker og udstyr. "Blue Moon" vil således være i stand til at levere nyttelast til Månens overflade, udsætte fire mindre månekøretøjer og sende satellitter i kredsløb om Månen.

